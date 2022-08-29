İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçişe Montrö ayarı! 39 yıllık mağduriyet gideriliyor

Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas da Boğazlardan geçişle ilgili yapılan düzenlemeyi kaleme aldı. Barlas konuyu "Montrö'ye tarihi güncelleme" başlığı ile duyurdu. İşte Mehmet Barlas'ın yazısından o bölüm

MONTRÖ'YE TARİHİ GÜNCELLEME

Yunanistan atıp tutarken Türkiye diplomasisi de gerçek bir adım attı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi son dönemde çok yazıldı çizildi. Hatta Montrö'yü kutsal metin olarak gören 103 emekli amiral bir bildiri bile yayınlamış ve ortalık ayağa kalkmıştı

Montrö tartışılır mı tartışılmaz mı bu elbette başka bir yazı konusu. Ben size Montrö ile ilgili başka bir ayardan bahsetmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi Boğazlar'dan geçen her gemi Ulaştırma Bakanlığı'na bir ücret ödüyor. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen "Germinal Frank" bize büyük bir gelir kaybına neden oluyordu. Ancak Montrö'ye 39 yıl sonra önemli bir ayar yapıldı. 7 Ekim'den sonra Boğaz'dan geçişten alınan Frank bedeli 5 kat arttırıldı. 1983 yılından bu yana yani 39 yıldır sabitlenen Frank'ta ilk kez bir artışa gidildi. Yıllık 40 milyon dolar olan gelir, bu artışla birlikte 200 milyon dolara çıkacak. Dahası İstanbul Boğazı'ndaki bu fiyat artışı Kanal İstanbul'u daha tercih edilebilir hale getirecek. Bu vesile ile İstanbul Boğazı daha güvenli ve temiz kalacak.