Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Zeydan Karalar ile konuştu işten atıldı! Başkan Erdoğan’dan talimat! Artık orada çalışacak

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan şehit eşi Hatice Batırır, sıkıntısını Karalar'a attıktan hemen sonra kovulmuştu.
Konuyla ilgili tepki üzerine tepki yağmış, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden göstermelik bir açıklama gelmişti.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır'ı evinde ziyaret etti. Kocaispir, "Hatice Hanım şehidimizin emanetidir. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız devrede, ona sahip çıkıp belediyemizde işe başlatacağız" dedi.