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    • 04.08.2022 15:47
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    Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Zeydan Karalar ile konuştu işten atıldı! Başkan Erdoğan’dan talimat! Artık orada çalışacak

    Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde otobüs şoförlüğü yapan şehit eşi Hatice Batırır, CHP’li Başkan Zeydan Karalar’a sıkıntılarını anlatmak için ulaşınca başına gelmeyen kalmamıştı. Batırır, belediye tarafından önce izne çıkarılıp sonra kovulmuştu. Başkan Erdoğan durumun kabul edilemez olduğunu belirtip talimat verdi. Şehit eşi Hatice Batırır Yüreğir Belediyesi’nde çalışacak.

    Karalar işten kovmuştu! Artık orada çalışacak

    CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan şehit eşi Hatice Batırır, sıkıntısını Karalar'a attıktan hemen sonra kovulmuştu.

    Konuyla ilgili tepki üzerine tepki yağmış, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden göstermelik bir açıklama gelmişti.

    Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır'ı evinde ziyaret etti. Kocaispir, "Hatice Hanım şehidimizin emanetidir. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız devrede, ona sahip çıkıp belediyemizde işe başlatacağız" dedi.

        "YOL ARKADAŞI OLMAKTAN GURUR DUYARIM"
        Şehit eşi Hatice Batırır ile yol arkadaşı olmaktan gurur duyacağını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir şöyle konuştu: "Hatice hanım şehidimizin emanetidir. Biz tabi ki onunla yol arkadaşı olmaktan gurur duyarız. İnşallah kendisi de kabul ederse Yüreğir Belediyesi'nde beraber çalışalım. Hiç moralini bozmasın, biz hep yanındayız."

        "KABUL EDİLEMEZ"
        Ziyarette şehit eşi Hatice Batırır'ı teselli eden Sarıeroğlu, "Şehit eşlerimiz, şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere çok selamı var. Dün kendisi bizleri aradı. Televizyonda görmüş ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Belediye Başkanımız ile de görüştük. İnşallah bundan sonra sizi Yüreğir Belediyemizde, Başkanımızın çalışma arkadaşı olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

        ALLAH DEVLETİMİZİN YOKLUĞUNU VERMESİN
        Kasıtlı olarak işten çıkarıldığını söyleyen Hatice Batırır ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Ben ağzında dili olmayan bir insanım. Üç belediye başkanı gördüm. O zamanlar sorunlu değildim de şimdi mi sorunluyum? Beni basında karalamaya çalışıyorlar. Bu çok üzücü bir durum" diye konuştu.
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