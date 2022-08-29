Ateşle oynayan Yunanistan'a uyarısı! Bakan Akar: Bu kadar aleni şımarıklık kabul edilemez

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılması tansiyonun yükselmesine neden oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, provokatif hamleleri, "Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.
ÜST RÜTBEYE TERFİ ALDILAR
Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi. Törende, terfi eden 29 general/amiral, 31 subay ve 12 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın yanı sıra bakan yardımcılarının da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Akar, tayin ve terfilerin askeri personel açısından önemli olduğunu belirterek, bir üst rütbeye terfi eden personeli tebrik etti.
RUHUMUZDA ESARET YOK
Ağustos ayının "zaferler ayı" olduğunu belirten Akar, Türk tarihinin istikbalini, geleceğini ve bekasını belirleyen büyük savaşların bu ayda gerçekleştiğini söyledi.