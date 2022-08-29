Ateşle oynayan Yunanistan'a uyarısı! Bakan Akar: Bu kadar aleni şımarıklık kabul edilemez

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılması tansiyonun yükselmesine neden oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, provokatif hamleleri, "Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

ÜST RÜTBEYE TERFİ ALDILAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi. Törende, terfi eden 29 general/amiral, 31 subay ve 12 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı.