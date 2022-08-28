8 ayda rekor geldi! Yerli ve milli üretim İHA, SİHA ve İKU'lar göklerden inmedi

İçişleri Bakanlığının yerli ve milli unsurları İHA/SİHA ve İKU'lar ile bu yılın 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirilerek terörden doğal afete kadar birçok olaya müdahale edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın envanterinde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) ile 2022 yılının 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirildi. Böylelikle bir rekora imza atılarak geçmiş yıllara göre en fazla havada kalınan süreye ulaşıldı.

İHA, SİHA ve İKU'lar ile 2017 yılınının tamamında 10 bin 260 saat, 2018'de 15 bin 160 saat, 2019'da 25 bin 351 saat, 2020'de 38 bin 33 saat, 2021'de ise 34 bin 293 saat uçuş gerçekleştirildi.