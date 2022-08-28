Dev projede sona gelindi: Yeni ilçede hayat başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nda son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.
HAK SAHİPLERİ EVLERİNE TAŞINIYOR
Tamamlanan konutlar, borçlandırma ve becayiş işlemleriyle hak sahiplerine verilmeye başlandı. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası hak sahipleri yeni evlerine taşınıyor.
YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskân projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve işyeri fiyatlarının belli olmasının ardından ev ve işyerleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Borçlandırma ve becayiş yöntemiyle teslim edilen konut ve işyerleri için yoğun mesai harcanıyor.
Borçlandırma işlemleri ön başvuru bürosu Yusufeli ilçe merkezinde belediye binasının karşısında bulunan Yusufeli Baraj Projeleri Halkla İlişkiler Bürosu'nda yapılırken, becayiş işlemleri ise Yusufeli Kaymakamlığı'nda oluşturulan Becayiş Bürosu'nda devam ediyor.