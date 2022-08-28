Dev projede sona gelindi: Yeni ilçede hayat başladı

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskân projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve işyeri fiyatlarının belli olmasının ardından ev ve işyerleri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Borçlandırma ve becayiş yöntemiyle teslim edilen konut ve işyerleri için yoğun mesai harcanıyor.