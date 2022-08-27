Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi





TÜRKİYE DESTEĞİ

Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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