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    • 27.08.2022 21:34
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    • 27.08.2022 21:59
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    Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

    Pakistan'da yaşanan sel afeti sonrası Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



    AFET SONRASI ARADI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.



    TÜRKİYE DESTEĞİ
    Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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    Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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