CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tezkere yalanı! HDP'ye diyetine kılıf aradı

Dün akşam katıldığı bir televizyon programında tezkere kararı ile ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, algı operasyonuna girişerek canlı yayında milletin gözünün içine bakarak açık açık yalan söyledi. Tezkeredeki 'Yabancı askerler' ibaresini öne süren Kılıçdaroğlu bu nedenle tezkereye 'hayır' dediklerini kaydetti. Ancak CHP; aynı ibarelerin yer aldığı 2019 ve 2020 tezkerelerine "evet" oyu vermişti.