TEKNOFEST Karadeniz kapılarını açıyor! 6 gün sürecek

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl Karadeniz Bölgesi genelinde Samsun merkezli olarak gerçekleştiriliyor. Salı günü başlayacak ve 4 Eylül akşamına kadar sürecek festival Azerbaycan'dan sonra bu yıl ikinci kez düzenleniyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 101 kurumla birlikte 5 yıldır gerçekleştirilen festvalin bu yılki ana etkinlik alanı Samsun Çarşamba Havalimanı olacak.
Altı gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği TEKNOFEST'i milyonlarca kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.