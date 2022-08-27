Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması: İptal etmedik! İmar uygulama değişikliği...

CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet gazetesi 'Kanal İstanbul iptal oldu' başlığıyla yalan haber yayınladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bunun bir iptal olmadığını belirten açıklama yaptı.
Bakan Kurum, açıklamasında "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!" ifadelerine yer verdi.
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