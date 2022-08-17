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    • 17.08.2022 21:05
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    CHP'li İBB iştiraki Metro İstanbul ve yandaş Cumhuriyet'e yargı tokadı! KVKK'den 'Ravza Kavakçı Kan' cezası

    AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul A.Ş. ile Cumhuriyet gazetesine idari para cezası verildi. Öte yandan Avukat Sezgin Tunç, Metro A.Ş. ve Cumhuriyet gazetesi yetkilileri aleyhine TCK 136 bağlamında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

    Metro İstanbul ve yandaş Cumhuriyet’e yargı tokadı

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ ile Cumhuriyet gazetesini idari para cezasına çarptırdı.

    KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ
    Kan, 2019'da hakkında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri sürerek KVKK'ye başvurdu.



    Başvuruyu inceleyen Kurul, haberde yer alan kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

    Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'yi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

    CHP'Lİ İBB İŞTİRAKİNE 40 BİN TL CEZA
    Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.



        METRO İSTANBUL VE YANDAŞ CUMHURİYET'E SUÇ DUYURUSU
        AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal eden Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine verilen cezaya ilişkin Avukat Sezgin Tunç açıklama yaptı.



        Tunç, "İdari yargı sürecinin kesinleşmesi akabinde KVKK tarafından müvekkil Ravza Kavakci Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğinin ihlali nedeniyle İBB iştiraki Metro A.Ş.'ye 40.000 TL, Cumhuriyet gazetesine ise 30.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kararın tarafımıza tebliğinin hemen akabinde Metro A.Ş. ve Cumhuriyet gazetesi yetkilileri aleyhine TCK 136 bağlamında suç duyurusunda bulunduk. Neticesini buradan duyuracağız" ifadelerini kullandı.
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