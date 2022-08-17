CHP'li İBB iştiraki Metro İstanbul ve yandaş Cumhuriyet'e yargı tokadı! KVKK'den 'Ravza Kavakçı Kan' cezası

CHP'Lİ İBB İŞTİRAKİNE 40 BİN TL CEZA

Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.