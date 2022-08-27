SON DAKİKA: Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Gülşen’in ilk isteği ne oldu?

Sözde eylemin üzerinden 4 ay gibi bir süre geçmiş olmasına ve müvekkilin özür dilemiş olmasına rağmen olağanüstü bir usule tabi tutulup, koşulları olmadığı halde tutuklanması kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılanmış, 5 yaşındaki evladından koparılarak cezaevine konulması kamu vicdanını rahatsız etmiştir" denildi.