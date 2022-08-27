SON DAKİKA: Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in ilk isteği ne oldu?
Son dakika haberleri... Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, verdiği konserlerde tepki çeken birçok davranışa ve açıklamaya imza attı. Sırasıyla; bir dinleyicisinin kucağına oturan, kalçasına tokat attıran, LGBT propagandası ve anneler ile ilgili açıklama yapan Gülşen, şimdi ise hadsizce İmam Hatiplileri hedef aldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanan Gülşen'in avukatları nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tutukluluğa itiraz etti. Önceki gece saat 22.00'de cezaevine konulan Gülşen'in ilk isteği ise kitap oldu. Gülşen, kendi isteğiyle tek kişilik koğuşta kaldı, kantin açtırıldı.
27.08.2022 10:22 - Son Güncelleme: 27.08.2022 11:07
Gülşen'in avukatı Emek Emre dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek itiraz dilekçesini sundu. Dilekçede "Yaman bir çelişki ile Gülşen, üzerine atılı suçun faili değil, mağduru haline gelmiştir. Alenen halkın kin ve nefretine maruz bırakılan Gülşen, sayısız tehdit ve hakaretlerin mağduru olmuştur.
Sözde eylemin üzerinden 4 ay gibi bir süre geçmiş olmasına ve müvekkilin özür dilemiş olmasına rağmen olağanüstü bir usule tabi tutulup, koşulları olmadığı halde tutuklanması kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılanmış, 5 yaşındaki evladından koparılarak cezaevine konulması kamu vicdanını rahatsız etmiştir" denildi.