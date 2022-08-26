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    • 26.08.2022 12:56
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    • 26.08.2022 12:56
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    PKK'da çözülme paniği büyüyor! İnfazlar başladı

    Son dakika haberi | Son dönemde TSK ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonlarla adeta kapana kısınan PKK'da çözülme süreci hızlanırken, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiği belirlendi.

    PKK’da çözülme paniği büyüyor! İnfazlar başladı

    Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiği belirlendi.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

    PKK'DA ÇÖZÜLME PANİĞİ BÜYÜYOR
    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli İHA/SİHA/İKU'lar kullanılarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artıyor.

    İNFAZLAR BAŞLADI
    Çözülmeleri ve örgüt mensuplarının aileleriyle müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları, sözde üst yönetimin talimatıyla infazlara başladı.

    Bu kapsamda, Suriye'nin Derik bölgesinde PKK/PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak'ın örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için infaz edildiği ortaya çıktı.

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE AJANLIK SUÇLAMASI
    Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

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