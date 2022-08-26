Çözülmeleri engelleyemeyen PKK infaza başladı!

YENİ YILDAN BU YANA 74 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM

Terör örgütünde çözülme ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının da sayısını artırıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak tarihinden 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.