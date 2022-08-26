Çözülmeleri engelleyemeyen PKK infaza başladı!

Suriye'nin Derik bölgesinde, PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, örgütten kaçmak istedikleri için terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatı ile infaz edildi.
Yerli ve milli İHA/SİHA/İKU teknolojileri kullanılarak yurt içi ile yurt dışında gerçekleştirilen kesintisiz ve etkili operasyonlar sonucunda, birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler de artıyor.
Çözülmeleri engellemeye ve örgüt mensuplarının aileleri ile müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan PYD-YPG terör örgütü sözde üst yönetiminin talimatıyla infazlara başladı.