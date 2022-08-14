PKK'dan kaçan teröristlere İngiltere ve ABD sorgusu! İkna edip korkutmaya çalışıyorlar

Türkiye'nin kararlı operasyonları ve çocukları HDP tarafından PKK'ya teslim edilen annelerin Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi terör örgütü PKK'daki çözülme sürecini hızlandırdı.
Örgütten kaçışların hızlanması sonrasında çeşitli önlemler alan PKK'ya destek ABD ve İngiltere'den geldi. Örgütten kaçmaya çalışan fakat kaçamadan yakalanan PKK'lı teröristleri ABD ve İngiliz ajanlarının sorguladığı ortaya çıktı. ABD ve İngiltere ajanlarının bu sorgularda PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışlarının nedenlerine cevap aradığı belirlendi.
PKK'LILARA SORGU EĞİTİMİ
Örgütten kaçışların tavan yaptığı PKK'nın imdadına yetişen ABD ve İngiltere, Suriye'de sorgu ajanlarını sahaya sürdü. PKK'nın Suriye'deki sözde istihbarat biriminde faaliyet yürütürken örgütten kaçan ve 2021 yılında güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.M.D., ABD ve İngiltere ajanlarının sorgu faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.