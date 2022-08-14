PKK'dan kaçan teröristlere İngiltere ve ABD sorgusu! İkna edip korkutmaya çalışıyorlar

SİVİL GELDİLER

Barış Pınarı Harekatı ve sonrasındaki SİHA operasyonlarıyla birlikte PKK'dan kaçmaya çalışıp yakalanan teröristleri PKK'lıların yerine ABD ve İngiltere ajanlarının sorgulamaya başladığını da itiraf etti. Terörist H.M.D., "ABD ve İngiltereli sorgucular sivil olarak gelirlerdi. Sorguya yalnız girerlerdi. İngiliz sorgu grubunda 3 erkek, ABD'li sorgu grubunda biri kadın 3 kişi vardı. Ayrım yapılmaksızın kaçmaya çalışan tüm PKK'lıların sorgularına bunlar girerdi.