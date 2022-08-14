Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.08.2022 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2022 09:33
    ABONE OL

    PKK'dan kaçan teröristlere İngiltere ve ABD sorgusu! İkna edip korkutmaya çalışıyorlar

    Diyarbakır’daki Evlat Nöbeti, PKK’daki çözülmeleri artırırken örgütten kaçışların engellenmesi için İngiltere ve ABD de devreye girdi. Örgütten kaçmaya çalışan fakat kaçamadan yakalanan PKK’lı teröristleri ABD ve İngiliz ajanlarının sorguladığı ortaya çıktı.

    PKK’dan kaçan teröristlere İngiltere ve ABD sorgusu!

    Türkiye'nin kararlı operasyonları ve çocukları HDP tarafından PKK'ya teslim edilen annelerin Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi terör örgütü PKK'daki çözülme sürecini hızlandırdı.

    Örgütten kaçışların hızlanması sonrasında çeşitli önlemler alan PKK'ya destek ABD ve İngiltere'den geldi. Örgütten kaçmaya çalışan fakat kaçamadan yakalanan PKK'lı teröristleri ABD ve İngiliz ajanlarının sorguladığı ortaya çıktı. ABD ve İngiltere ajanlarının bu sorgularda PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışlarının nedenlerine cevap aradığı belirlendi.

    PKK'LILARA SORGU EĞİTİMİ
    Örgütten kaçışların tavan yaptığı PKK'nın imdadına yetişen ABD ve İngiltere, Suriye'de sorgu ajanlarını sahaya sürdü. PKK'nın Suriye'deki sözde istihbarat biriminde faaliyet yürütürken örgütten kaçan ve 2021 yılında güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.M.D., ABD ve İngiltere ajanlarının sorgu faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

        Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İtirafçı terörist, ABD ve İngiltere ajanlarının yabancı dil bilen teröristlere sorgulama eğitimi verdiğini anlattı. HM.D., Barış Pınarı Harekatı'ndan önce PKK'dan kaçmaya çalışıp yakalanan teröristlerin sorgularını yine PKK'lı sorgucu teröristlerin yaptığını söyledi.

        SİVİL GELDİLER
        Barış Pınarı Harekatı ve sonrasındaki SİHA operasyonlarıyla birlikte PKK'dan kaçmaya çalışıp yakalanan teröristleri PKK'lıların yerine ABD ve İngiltere ajanlarının sorgulamaya başladığını da itiraf etti. Terörist H.M.D., "ABD ve İngiltereli sorgucular sivil olarak gelirlerdi. Sorguya yalnız girerlerdi. İngiliz sorgu grubunda 3 erkek, ABD'li sorgu grubunda biri kadın 3 kişi vardı. Ayrım yapılmaksızın kaçmaya çalışan tüm PKK'lıların sorgularına bunlar girerdi.

        CEZAEVİNİ GEZDİLER
        PKK'nın Suriye'deki cezaevlerini gezen ABD'li ve İngiltereli ajanlar örgütten kaçmaya çalıştığı için tutuklanan PKK'lılarla görüşüp rapor hazırlıyordu. Örgütten kopuşları önlemek için politika ve ideoloji üretiyorlardı. Buradaki amaç, örgütten kaçmak için fırsat arayan PKK'lı teröristleri ikna edip yada korkutup vazgeçirmeye çalışmaktı" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İzmir’de deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı
        Haberler Güncel PKK'dan kaçan teröristlere İngiltere ve ABD sorgusu! İkna edip korkutmaya çalışıyorlar
            SON DAKİKA