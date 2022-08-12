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    • Ekonomi
    • 12.08.2022 19:48
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    • 12.08.2022 20:38
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV üzerinden manipülasyon girişimine tepki

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “ÖTV” üzerinden girşitiği manipülasyon girişimine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretinde bulunduğunu söyleyen Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu’na “ÖTV” yanıtı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

    Kılıçdaroğlu'nun bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretinde olduğuna dikkat çeken Nebati, bu durumu şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladığını belirtti.




    İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

    Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm.

    Sizin bu manipülasyonunuzu espiriye alarak "tam ÖTV'yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu" şeklinde bir söz söyledim.



    Ben şimdi size durumu anlatayım; "Vergi politikaları" belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.

    Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.



        Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur.



        Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.

        Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60'tan yüzde 10'a indirdik.

        YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
        Bu kapsama giren ve 2023 yılında yollarda olacak milli markamız TOGG'u karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.
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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV üzerinden manipülasyon girişimine tepki
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