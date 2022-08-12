Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV üzerinden manipülasyon girişimine tepki





Ben şimdi size durumu anlatayım; "Vergi politikaları" belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.



Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.