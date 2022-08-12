Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV üzerinden manipülasyon girişimine tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretinde olduğuna dikkat çeken Nebati, bu durumu şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladığını belirtti.
İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;
Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm.
Sizin bu manipülasyonunuzu espiriye alarak "tam ÖTV'yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu" şeklinde bir söz söyledim.
Ben şimdi size durumu anlatayım; "Vergi politikaları" belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.
Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.