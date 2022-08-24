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Milyonlarca kişiyi sevindiren haber! İcralık borçlara ve temel ihtiyaçlara devlet desteği! 30 milyar TL'lik...

Devlet dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarını çözmek için 2 paket devreye aldı. Çalışma paketleriyle 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. İşte tüm detaylar...

24.08.2022 23:30 - Son Güncelleme: 25.08.2022 00:17
İcralık borçlara devlet desteği! 6 milyon kişiyi sevindiren haber! 30 milyar TL’lik borç tasfiye edilecek

Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.

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İcralık borçlara devlet desteği! 6 milyon kişiyi sevindiren haber! 30 milyar TL’lik borç tasfiye edilecek

Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntıları belli oldu.

İcralık borçlara devlet desteği | VİDEO

İcralık borçlara devlet desteği! 6 milyon kişiyi sevindiren haber! 30 milyar TL’lik borç tasfiye edilecek

DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ
Edinilen bilgiye göre, paket iki ayaklı olacak.

İcralık borçlara devlet desteği! 6 milyon kişiyi sevindiren haber! 30 milyar TL’lik borç tasfiye edilecek

Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

İcralık borçlara devlet desteği! 6 milyon kişiyi sevindiren haber! 30 milyar TL’lik borç tasfiye edilecek

Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

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