Milyonlarca kişiyi sevindiren haber! İcralık borçlara ve temel ihtiyaçlara devlet desteği! 30 milyar TL'lik...
Devlet dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarını çözmek için 2 paket devreye aldı. Çalışma paketleriyle 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. İşte tüm detaylar...
24.08.2022 23:30 - Son Güncelleme: 25.08.2022 00:17
Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.
Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntıları belli oldu.
İcralık borçlara devlet desteği | VİDEO
Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.