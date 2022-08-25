Büyük Taarruz, kutlu zaferin 100. yılı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kamu spotu





BÜYÜK TAARRUZ'UN 100'ÜNCÜ YILI

MSB'den yapılan açıklamada, "Bu Ağustos'ta, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutlamanın gurur, onur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" denildi.