Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'İstanbul Havalimanı'na İBB otobüslerinin girmesi engellendi' iddialarına yanıt!

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yedinci maddesinde, büyükşehir belediyelerine toplu taşıma faaliyetleriyle ilgili düzenleme yetkisi verildiği ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında, havalimanlarının kanun kapsamı dışında olduğunun açık olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, havalimanı kara tarafı olarak belirlenen alanların (havalimanı girişi ile başlayan alanın) kanunla belediyelerin yetkisi dışında bırakılmış olması nedeniyle havalimanı kara sahasıyla ilgili hiçbir belediyenin yetki ve sorumluluğunun bulunmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ancak şehir merkezinden havalimanı kara tarafı sınırına (havalimanı girişine) kadar yapılacak toplu taşıma faaliyetlerinin belediyelerce düzenlenmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şehir merkezinden havalimanı girişine kadar belediyelerin yapacakları/yaptıracakları toplu taşıma faaliyetleri için Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre de Bakanlığımızdan onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bugün İETT gibi belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarının yukarıda belirtilen sınırlar çerçevesinde havalimanı yolcusunu alması da herhangi bir izne tabi olmayıp, mevcut durumu ortadan kaldıran ve engelleyen herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.