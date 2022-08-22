Fondaşın 'kuyruklu' pasaport yalanı elinde patladı: Algı operasyonu tutmadı

CHP'den nemalanan fondaş medyanın hali, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından ifşa edilmişti. Bağımsız gazetecilik masallarını anlatan fondaş medya, iddialarla ilgili tek bir cevap veremezken, hiçbir şey olmamışçasına algı operasyonlarına devam ediyor.

Bu kez de pasaport almak için vatandaşların kuyruğa girdiğini iddia eden CHP medyasının yalanı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ters yüz edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulanırken, aynı haberin daha önce de Karar gazetesi ve Halk TV'de de yayımlandığına dikkat çekildi.