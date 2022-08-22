Fondaşın 'kuyruklu' pasaport yalanı elinde patladı: Algı operasyonu tutmadı

CHP'den nemalanan fondaş medyanın hali, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından ifşa edilmişti. Bağımsız gazetecilik masallarını anlatan fondaş medya, iddialarla ilgili tek bir cevap veremezken, hiçbir şey olmamışçasına algı operasyonlarına devam ediyor.
Bu kez de pasaport almak için vatandaşların kuyruğa girdiğini iddia eden CHP medyasının yalanı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ters yüz edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulanırken, aynı haberin daha önce de Karar gazetesi ve Halk TV'de de yayımlandığına dikkat çekildi.
ÇİP KRİZİ YALANI
Cumhuriyet Gazetesi, vatandaşların pasaport almak için kuyruğa girdiklerini iddia etti.
Gazetenin haberinde çip krizinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Başvuru süresi uzayınca pasaport almak isteyenler, başkentteki basım merkezine gidip sabah 05'te sıraya girmeye başladı. Yurttaş, pasaport için ödediği paranın iki katını aşan yol giderleri ve zaman kaybından şikayetçi.
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanladı.