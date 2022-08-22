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    • 22.08.2022 15:59
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    • 22.08.2022 16:36
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    Fondaşın 'kuyruklu' pasaport yalanı elinde patladı: Algı operasyonu tutmadı

    Bilgi ve belgeye dayanmayan haberleri, devletin ilgili kurumları tarafından neredeyse her seferinde yalanlanan fondaş medya vazgeçmiyor. Fondaş medya bu kez pasaport üzerinden çirkin bir algı operasyonuna kalkıştı. Pasaport talebinde bulunan vatandaşların son çare olarak, Ankara'daki basım merkezinde sabah erken saatlerde kuyruğa girdiğini haberleştiren Cumhuriyet'e cevap gecikmedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "pasaportların en geç 3 gün içerisinde ulaştırılmaktadır" açıklamasında bulunarak vatandaşlara, ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeme çağrısında bulundu.

    Fondaş ’kuyruklu’ yalana sarıldı

    CHP'den nemalanan fondaş medyanın hali, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından ifşa edilmişti. Bağımsız gazetecilik masallarını anlatan fondaş medya, iddialarla ilgili tek bir cevap veremezken, hiçbir şey olmamışçasına algı operasyonlarına devam ediyor.

    Bu kez de pasaport almak için vatandaşların kuyruğa girdiğini iddia eden CHP medyasının yalanı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ters yüz edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulanırken, aynı haberin daha önce de Karar gazetesi ve Halk TV'de de yayımlandığına dikkat çekildi.

    ÇİP KRİZİ YALANI
    Cumhuriyet Gazetesi, vatandaşların pasaport almak için kuyruğa girdiklerini iddia etti.

    Gazetenin haberinde çip krizinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
    Başvuru süresi uzayınca pasaport almak isteyenler, başkentteki basım merkezine gidip sabah 05'te sıraya girmeye başladı. Yurttaş, pasaport için ödediği paranın iki katını aşan yol giderleri ve zaman kaybından şikayetçi.

    EN GEÇ 3 GÜNDE ULAŞTIRILIYOR
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanladı.

        Yapılan açıklamada, "2 Nisan 2018 tarihinden itibaren pasaport talepleri aynı gün içerisinde basılarak PTT'ye teslim edilmekte, PTT tarafından ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içerisinde ulaştırılmaktadır" denildi.

        TESLİM NOKTASI İLAVE BİR KOLAYLIK
        Açıklamada ayrıca, acil durumlarda pasaportların uzun yıllardır elden teslim edildiği vurgulandı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
        Pasaport teslim noktası uygulaması; pasaportların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği günden itibaren aynı gün seyahat ihtiyacı olması, pasaport geçerlilik tarihinin geçtiğinin fark edilmesi gibi acil durumlarda vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemeye yönelik yıllardır devam uygulanan bir ilave kolaylıktır.

            Ayrıca, talep edilmesi halinde pasaportun aynı gün basımı yapılarak kişiye teslim edilmek üzere PTT'ye iletildiği belirtildi.

            YALANDA BİRLEŞTİLER
            Daha önce Halk TV ve Karar Gazetesi'nin de benzer haberlere imza attığını hatırlatıldı.

            Açıklama şöyle devam etti:
            Sorumlu gazetecilik anlayışından uzak, maksatlı ve dezenformasyon içerikli bu haberlerin asıl amacı; kamuoyunda olumsuz algı oluşturarak kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini hedef almaktır. Tekraren ifade etmek isteriz ki ciddiyetten uzak bu tür haberlere vatandaşlarımız itibar etmemelidir.

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