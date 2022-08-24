81 ilde başladı! Hava kirliliğine karşı EGEDES

Kurum, "Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz. Denetimlerimizden birine sürpriz bir isim de eşlik etti" ifadelerini kullanırken, sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı görüntüyü paylaştı.





ÖLÇÜM YAPTIRILAN ARAÇLARA AİT TÜM VERİLER BAKANLIK VERİ TABANINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynadığının vurgulandığı Bakanlık yazılı açıklamasında ise, "Araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 2018 yılından itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu sayede ölçüm yaptırılan araçlara ait tüm veriler veri tabanımızda kayıt altına alınmaktadır" notu düşüldü.