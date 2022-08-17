Son dakika: MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hudut karakolunda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında belirlenen hedeflerin vurulduğunu ve şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
MİT'TEN PEŞ PEŞE KRİTİK OPERASYONLAR
Öte yandan MİT, son dönemde yurt dışı operasyonlarıyla özellikle terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan örgütün pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 2022 yılında ocak ve temmuz ayları arasında 7 aylık dönemde 20 büyük operasyonda 8'i sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.