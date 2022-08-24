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    Başkan Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ortak basın toplantsını düzenleyerek, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz mesajını verdi.

    Filistin’e desteğimiz azalmayacak

    Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi:
    Filistin'in ülkemizin ve halkımızın gönlünde müstesna bir yeri vardır. Her zaman olduğu gibi Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz.
    İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar.
    Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli mevkidaşlarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık, aktarıyoruz.
    TİKA, Türk Kızılay ve Türk STK'ların Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımları devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğimizi korumak için uygulamaya koyduğumuz bazı kısıtlamalara Filistin'i dâhil etmedik. Cenin Serbest Sanayi Projesi TOBB tarafından yürütülüyor. Başkan Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Külliye'de karşıladı.



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