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    • 23.08.2022 18:45
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    Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan resmi törenle karşılama

    Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya ayak bastı.

    Filistin Devlet Başkanı Ankara'da | VİDEO

    Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.



    ABBAS'IN KOLUNA GİREREK DESTEK VERDİ
    Karşılama töreninde Başkan Erdoğan'ın yürümekte zorluk çeken Abbas'ın koluna girerek destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.

    Türkiye'nin Filistin'in haklı davasında yanında olduğu dünyaya net bir şekilde iletildi.



    BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINCAK
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacak.



        Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

        Abbas'ın Türkiye ziyareti 24 Ağustos'a kadar sürecek.

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