Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'Abdülhamid Han' uyarısı: Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti.

Olası bir rejimle görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız."