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Yunan basınında bitmek bilmeyen Abdülhamid Han korkusu! Yeni bir senaryo daha açıkladılar

Türkiye'nin en büyük sondaj gemisi Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Abdülhamid Han'ın görev yerinin açıklanmasına rağmen Yunan basını hala senaryo üstüne senaryo açıklıyor. Yunan basını, Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzda olduğunu ve ABD Pentagon'a güvendiklerini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini ekleyerek Abdülhamid Han'ın Evros çevresinde de görev alabileceğini yazdı.

14.08.2022 10:37 - Son Güncelleme: 14.08.2022 10:50
Yunan basınında bitmek bilmeyen Abdülhamid Han korkusu! Yeni bir senaryo daha açıkladılar

Temmuz ayının ortalarında sefere çıkılacağı duyulan Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yeri belli olmasına rağmen gemi halen Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

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Yunan basınında bitmek bilmeyen Abdülhamid Han korkusu! Yeni bir senaryo daha açıkladılar

Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti.

Yunan basınında bitmek bilmeyen Abdülhamid Han korkusu! Yeni bir senaryo daha açıkladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini açıklamasının ardından da endişeleri dinmeyen ülkenin gazetesi Ta Nea "Gardımızı indirip Ege'de bir yaz rahatlığına mı girelim? Mümkün değil" dedi.

Yunan basınında bitmek bilmeyen Abdülhamid Han korkusu! Yeni bir senaryo daha açıkladılar

Gazete, bu durum karşısında ABD'den medet umduklarını dile getirdi. 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini belirten Ta Nea, bu durumla ilgili Pentagon'un da alarmda olduğunu iddia etti.

Yunan basınında bitmek bilmeyen Abdülhamid Han korkusu! Yeni bir senaryo daha açıkladılar

Ayrıca Ulusal Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un başbakanı temsilen Tinos'ta olacağı, ancak diğer görevlililerin hepsinin ofis ve orduda yüksek alarma olacağı ifade edildi.

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