Yunan basınında bitmek bilmeyen Abdülhamid Han korkusu! Yeni bir senaryo daha açıkladılar
Türkiye'nin en büyük sondaj gemisi Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Abdülhamid Han'ın görev yerinin açıklanmasına rağmen Yunan basını hala senaryo üstüne senaryo açıklıyor. Yunan basını, Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzda olduğunu ve ABD Pentagon'a güvendiklerini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini ekleyerek Abdülhamid Han'ın Evros çevresinde de görev alabileceğini yazdı.
14.08.2022 10:37 - Son Güncelleme: 14.08.2022 10:50