SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısı, maymun çiçeği virüsü ve MHRS randevu sorunu hakkında konuştu

MHRS'DEN RANDEVU ALINAMIYOR

Alacaksınız, Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. (soru: Avrupa'ya kaçıyorlar ama?) Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamu da çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin. Yeni dönemde sağlıkta beyaz reform diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite Hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta Beyaz reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz.