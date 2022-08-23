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    • 23.08.2022 11:08
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    • 23.08.2022 11:36
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısı, maymun çiçeği virüsü ve MHRS randevu sorunu hakkında konuştu

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; grip aşısı, maymun çiçeği virüsü ve MHRS randevu problemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Koca, grip aşısıyla ilgili "Aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı hazırlığı yapıldı. Grup aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var. Geçen yıllara nazaran en yüksek miktarda aşı var." dedi. Maymun çiçeği virüsüyle ilgili "11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak." diye konuşurken MHRS randevu sorunu hakkında da "Alacaksınız, Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun." dedi.

    Bakan MHRS randevu sorunu hakkında konuştu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

    ETLİK NE ZAMAN AÇILACAK?
    Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. O takvim geçerli 3-4 hafta içinde açılır. Eylül'de hizmete girer.

    COVİD'DE PİK NOKTASINA ERİŞTİK
    Covid'te dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an on bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Tahminen kasım-aralık gibi Yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda Hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. . Covid bitmedi, yakın zamam da tamamen de ortadan kalkmayacak. Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönem de yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir.

    OKULLAR;
    Okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Okullar İçin endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak.

        GRİP AŞISI?
        Aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı hazırlığı yapıldı. Grup aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var. Geçen yıllara nazaran en yüksek miktarda aşı var.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ
        11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına Asla inanmıyoruz.

        MHRS'DEN RANDEVU ALINAMIYOR
        Alacaksınız, Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. (soru: Avrupa'ya kaçıyorlar ama?) Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamu da çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin. Yeni dönemde sağlıkta beyaz reform diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite Hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta Beyaz reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısı, maymun çiçeği virüsü ve MHRS randevu sorunu hakkında konuştu
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