SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısı, maymun çiçeği virüsü ve MHRS randevu sorunu hakkında konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;
ETLİK NE ZAMAN AÇILACAK?
Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. O takvim geçerli 3-4 hafta içinde açılır. Eylül'de hizmete girer.
COVİD'DE PİK NOKTASINA ERİŞTİK
Covid'te dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an on bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Tahminen kasım-aralık gibi Yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda Hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. . Covid bitmedi, yakın zamam da tamamen de ortadan kalkmayacak. Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönem de yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir.
OKULLAR;
Okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Okullar İçin endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak.