Yassıtepe Höyüğü’nde 5 bin yıllık mühür bulundu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yıl da neolitik dönemden Tunç çağına kadar birçok eser çıkardık. Son olarak çok nadir bir eser bulduk. Bu bir mühür. Kentin kurulan ilk ticari alanında ortaya çıkardık. 5 bin yıllık bir mühür. Pişmiş topraktan yapılmış. Boyna asılarak taşınan mühür cinsi. Yaklaşık 3 santimetre çapında.

Önemli, son derece nadir. Sadece ticari yaşamın olduğu alanlarda olabiliyor. Ticaret yollarındaki Troya gibi veya İç Anadolu'daki bazı yerleşim alanlarında bunları görebiliyoruz. Yassıtepe'deki bu eser, Troya'dan sonra kıyı Ege bölgesinde çıkan ikinci mühür. Bir örneği Troya'da var, ikincisi de burada bulundu. Mühür ticari yaşamda, günümüzde olduğu gibi kullanılıyor. Bir hamura ya da kile basarak kullanılıyor. O ticari faaliyeti belgelendirmek üzere kullanılıyor" dedi.