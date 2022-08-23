HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! Turuncu alarm! Kuvvetli geliyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney kesimleri, Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 25°C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 21°C, 32°C

Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 24°C, 36°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı