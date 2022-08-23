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    • Güncel
    • 23.08.2022 19:46
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    • 24.08.2022 08:31
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! Turuncu alarm! Kuvvetli geliyor

    Uzun süredir devam eden mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Türkiye Batı bölgesinde etkili olacak yağışlar nedeniyle AFAD uyarıda bulundu. AFAD, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! Turuncu alarm!

    Mevsim normallerininn üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar ve eşlik eden nem nefes almayı dahi zorlaştırırken, sağanak yağışlar hava normallerine dönüşü sağlayacak. Türkiye'nin özellikle batı bölgelerinde etkisini gösterecek yağışlar nedeniyle AFAD'dan önemli bir açıklama geldi.

    AFAD'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

    Yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ DEVAM EDECEK
    AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

        24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

        VALİLİKLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI
        Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri'ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

        Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılarda, 5 il için turuncu kod verildi.

            Yapılan uyarıya göre, Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney kesimleri, Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            EDİRNE 20°C, 33°C
            Parçalı çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL 25°C, 33°C
            Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ 21°C, 32°C
            Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ 24°C, 36°C
            Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


            EGE
            Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı zamanla çok bulutlu bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

            AFYONKARAHİSAR 17°C, 34°C
            Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLİ 22°C, 35°C
            Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İZMİR 24°C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MANİSA 23°C, 33°C
            Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


                AKDENİZ
                Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ADANA 25°C, 35°C
                Parçalı yer yer çok bulutlu

                ANTALYA 23°C, 31°C
                Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                HATAY 25°C, 32°C
                Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ISPARTA 15°C, 32°C
                Az bulutlu


                İÇ ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA 23°C, 37°C
                Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu; bu akşam güney kesimleri ile bugün (Çarşamba) öğleden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ÇANKIRI 16°C, 39°C
                Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu

                ESKİŞEHİR 19°C, 31°C
                Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KONYA 21°C, 36°C
                Az bulutlu


                BATI KARADENİZ
                Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU 16°C, 33°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE 22°C, 36°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KASTAMONU 16°C, 36°C
                Az bulutlu

                SİNOP 26°C, 33°C
                Az bulutlu



                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                    AMASYA 21°C, 39°C
                    Parçalı bulutlu

                    ARTVİN 21°C, 32°C
                    Parçalı bulutlu

                    ÇORUM 17°C, 37°C
                    Parçalı bulutlu

                    SAMSUN 23°C, 31°C
                    Parçalı bulutlu


                    DOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                    ERZURUM 15°C, 30°C
                    Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

                    KARS 10°C, 29°C
                    Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

                    MALATYA 21°C, 38°C
                    Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

                    VAN 18°C, 29°C
                    Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



                    DİYARBAKIR 22°C, 40°C
                    Az bulutlu ve açık

                    GAZİANTEP 22°C, 36°C
                    Az bulutlu ve açık

                    SİİRT 26°C, 39°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ŞANLIURFA 24°C, 37°C
                    Az bulutlu ve açık

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                    Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! Turuncu alarm!
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! Turuncu alarm! Kuvvetli geliyor
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