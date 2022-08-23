Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Bizim yıllar önce yaptığımız, önceliği istihdama ve üretime verme tercihine tüm dünyanın da yönelmeye başladığını görüyoruz. Bugün itibarıyla dünya yüksek enflasyon ve işsizlikle boğuşuyor. Enflasyonu düşürecek tedbirler alıyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. 3.5 trilyon dolarlık yatırımlarla ülkemizi bugünlere hazırladık. Şimdi büyük ve güçlü Türkiye'yi hızla inşa etme vaktidir. TL'ye güvenin. Tasarrufları kendi paramızla yapın. Artık döviz ve altına yönelmek için hiçbir sebep kalmamıştır. Vatandaşlarımızı dövizden TL'ye dönmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir. Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık.