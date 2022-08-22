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    • 22.08.2022 07:48
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    CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden görülmemiş olay! 22 koltuk bir adam! Hülya Erdem'den tepki çeken hareket

    Son dakika haberi | Adana Ceyhan'da CHP'li belediye başkanı Hülya Erdem, 2 başkan yardımcısını adeta yok saydı. 25 müdürlüğün 22'sini emekli polis olan başkan yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağlayan Erdem'in bu davranışı tepki çekti.

    CHP’li belediyede görülmemiş olay! 22 koltuk bir adam

    2019 yerel seçimlerinden sonra "Masalarda oturacak yer yok" diyerek, 511 kişinin işine son verip yerlerine 550 işçi alan Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li belediyesinde Türkiye'de örneği görülmemiş bir atama yaşandı.



    Belediye Başkanı Hülya Erdem 25 müdürlüğün 22'sini emekli polis memuru olan başkan yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladı. Hülya Erdem'in imzasıyla oluşturulan yönetim şemasında diğer 2 başkan yardımcıları Gökhan Yantır ile Mehmet Nas yer almadı. Başkan Hülya Erdem, Bengül'ün daha önce vekaletten yürüttüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nü de kendine bağladı.

    "KOLTUĞU DA VERSİN"
    Gerek kendi partisinden gerekse sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine başkan Hülya Erdem'in talimatıyla, belediyenin sosyal medya sitesinde "Başkan yardımcılarımız" bölümüne ulaşılması engellendi. Atamayı öğrenen Ceyhanlılar, "Belediyenin benGÜL'ü" diye eleştiride bulundu.

        Vatandaşlar, "Hülya Erdem ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Kentin kaderi bir kişiye terkedilemez. O zaman başkan koltuğunu da Ertuğrul Bengül'e bıraksın. Bu kadar müdürlük bir insana verilir mi? Koskoca belediye de müdürlükleri hakkıyla yürütecek liyakat sahibi yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

        İŞTE BAĞLANAN MÜDÜRLÜKLER
        İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
        Halkla İlişkiler Müdürlüğü
        Sağlık İşleri Müdürlüğü
        Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
        Yazı İşleri Müdürlüğü

        Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
        Zabıta Müdürlüğü
        Hukuk İşleri Müdürlüğü
        Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
        Teftiş Kurulu Müdürlüğü
        Dış İlişikler Müdürlüğü
        Basın Yayın Müdürlüğü

            Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
            Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
            Park ve Bahçeler Müdürlüğü
            Temizlik İşleri Müdürlüğü
            Fen İşleri Müdürlüğü

            Destek Hizmetleri Müdürlüğü
            Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
            Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
            İşletme İştirakler Müdürlüğü
            Kreş Müdürlüğü

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            Haberler Güncel CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden görülmemiş olay! 22 koltuk bir adam! Hülya Erdem'den tepki çeken hareket
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