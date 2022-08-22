6'lı masa fondaş medyayı da bezdirdi! Payzın'dan salvolar: Nazlanıyorsunuz, boş konuşuyorsunuz

2023 seçimlerine 1 yıldan daha az bir süre kala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için bir araya gelen 6 benzemez henüz ortak bir aday bulabilmiş değil. Vatandaşı ikna etmekten uzak masanın, liderleri zaman zaman yaptıkları çıkışlarla birbirlerini hedef almaktan çekinmiyor. Dağılma noktası gelen 6'lı masaya, yavaş yavaş fondaş medyadan tepkiler yükselmeye başladı.

SON TOPLANTI DA FİYASKO

Dün akşam saatlerinde bir kez daha araya gelen 6'lı masanın son toplantısından sonuç çıkmadı.

Toplantı sonrası yaptıkları basın açıklamasında "Ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, 'Herkesin Cumhurbaşkanı' olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ancak bu ismin kim olduğunun hala belli olmaması fondaş medyayı öfkelendirdi.

ALTIN GÜNÜNE DÖNÜŞTÜ

6'lı masanın aday açıklayamaması yandaş gazetecilerin de tepkisini çekmeye başladı. İsmail Saymaz, dün yapılan toplantıyı köşesine taşıyarak "6'lı masa git gide liderlerin altın gününe dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın aday açıklayamamasına muhalif yazarlar da tepki göstermeye başladı.

FIRSATLARI BOŞ LAFLARLA HARCIYORSUNUZ

Yaşanan gelişmelere bir tepki de Şirin Payzın'dan geldi. 6'lı masa içindeki partilere seslenen Payzın, muhalefetin medya performansını eleştirdi.

Parti liderlerinin ve vekillerinin yayınlara taban eleştirisini gerekçe gösterip birlikte çıkmaktan çekindiğini ve tek çıktıklarında ise boş konuştuklarını söyledi.

Payzın, "Muhalefetin medya performansını tartışmamız gerekiyor.. Muhalefet lideri ya da Mv " Tv ler bizi çıkarmıyor"Yanlış ! Sizi çıkaran hem TV hem de dijital platform var bir sürü.. Kendiniz naz edip gelmiyor ya da fırsatları içi boş laflarla harcıyorsunuz" dedi.

BEYLER ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİPSİNİZ

Payzın paylaşımında, "O çıkarmıyor dedikleriniz zaten seyredilmiyor. Bir başka sızlanma "yayınlara tek çıkmak istiyorum başka muhalefet partisinden kimse olmasın tabanımız yanlış anlar" Beyler ülkeyi yönetmeye talipsiniz. " ifadelerini kullandı.