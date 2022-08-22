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    • Güncel
    • 22.08.2022 17:55
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    • 22.08.2022 17:55
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    6'lı masa fondaş medyayı da bezdirdi! Payzın'dan salvolar: Nazlanıyorsunuz, boş konuşuyorsunuz

    AK Parti'ye karşı bir araya gelen 6 benzemez partinin beceriksziliği artık fondaş medyayı da canından bezdirdi. Ortak bir başkan adayı ve bir yol haritası açıklamaktan aciz durumdaki 6 partinin, giderek birbirlerini hedef alan söylemleri de ayyuka çıktı. 6 partiye seslenen Şirin Payazın, liderlerin medya performansını da eleştirdi. Payzın, kamera önüne birlikte çıkmaktan çekinen liderlerin, kendilerine fırsat verildiği zaman da boş konuştuklarını söyledi.

    6’lı masa fondaş medyayı da bezdirdi!

    2023 seçimlerine 1 yıldan daha az bir süre kala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için bir araya gelen 6 benzemez henüz ortak bir aday bulabilmiş değil. Vatandaşı ikna etmekten uzak masanın, liderleri zaman zaman yaptıkları çıkışlarla birbirlerini hedef almaktan çekinmiyor. Dağılma noktası gelen 6'lı masaya, yavaş yavaş fondaş medyadan tepkiler yükselmeye başladı.

    SON TOPLANTI DA FİYASKO
    Dün akşam saatlerinde bir kez daha araya gelen 6'lı masanın son toplantısından sonuç çıkmadı.

    Toplantı sonrası yaptıkları basın açıklamasında "Ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, 'Herkesin Cumhurbaşkanı' olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    Ancak bu ismin kim olduğunun hala belli olmaması fondaş medyayı öfkelendirdi.

    ALTIN GÜNÜNE DÖNÜŞTÜ
    6'lı masanın aday açıklayamaması yandaş gazetecilerin de tepkisini çekmeye başladı. İsmail Saymaz, dün yapılan toplantıyı köşesine taşıyarak "6'lı masa git gide liderlerin altın gününe dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

    6'lı masanın aday açıklayamamasına muhalif yazarlar da tepki göstermeye başladı.

    FIRSATLARI BOŞ LAFLARLA HARCIYORSUNUZ
    Yaşanan gelişmelere bir tepki de Şirin Payzın'dan geldi. 6'lı masa içindeki partilere seslenen Payzın, muhalefetin medya performansını eleştirdi.

    Parti liderlerinin ve vekillerinin yayınlara taban eleştirisini gerekçe gösterip birlikte çıkmaktan çekindiğini ve tek çıktıklarında ise boş konuştuklarını söyledi.

    Payzın, "Muhalefetin medya performansını tartışmamız gerekiyor.. Muhalefet lideri ya da Mv " Tv ler bizi çıkarmıyor"Yanlış ! Sizi çıkaran hem TV hem de dijital platform var bir sürü.. Kendiniz naz edip gelmiyor ya da fırsatları içi boş laflarla harcıyorsunuz" dedi.

    BEYLER ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİPSİNİZ
    Payzın paylaşımında, "O çıkarmıyor dedikleriniz zaten seyredilmiyor. Bir başka sızlanma "yayınlara tek çıkmak istiyorum başka muhalefet partisinden kimse olmasın tabanımız yanlış anlar" Beyler ülkeyi yönetmeye talipsiniz. " ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel 6'lı masa fondaş medyayı da bezdirdi! Payzın'dan salvolar: Nazlanıyorsunuz, boş konuşuyorsunuz
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