



GÖREVİNİ YAPAN POLİSE AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER

Olaya müdahale eden polislere de ağza alınmayacak küfürler eden küçük Tanrıkulu, "Siz Allah mısınız? Beni kimse buradan alamaz. Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? O.... Çocukları. Size bunun hesabını soracağım" diyerek hadsizlikte zirve yapmıştı.



Söz konusu olayın akabinde Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu'na 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılmıştı.