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    • 22.06.2022 10:52
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    Kevok Ocakbaşı’nı işleten SİHA Sezgin’in oğlu Mitan Alican Tanrıkulu kavgaya karıştı! Görüntüler ortaya çıktı! 7 gözaltı

    PKK cenazelerinin aranan ismi olan ve terörle mücadelede SİHA’ların etkisinden rahatsız olan Sezgin Tanrıkulu’na ait Kevok Ocakbaşı’nda müşteri kapma nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu ve Mehmet Cemal Tanrıkulu yararlandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken mekan mühürlendi.

    SİHA Sezgin’in oğlu yine kavgada!

    İstanbul Beyoğlu'nda bir pasajdaki restoran işleten iki grup arasında iddiaya göre "müşteri kapma" nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bıçakla hafif şekilde yaralandı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı yer ise mühürlendi.

    Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde geçen Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, semtteki bir pasajda bulunan iki restoran işletmecisi arasında "müşteri kapma" nedeniyle tartışma çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine restoran sahibi Ali Ekber Y. ve diğer restoranın sahibi Özgür Savaş Tanrıkulu birbirine girdi. Kısa bir süre sonra taraflar birbirlerinden ayrıldı. Kavgayı duyan Ali Ekber Y.'nin tanıdıkları pasaja gelince karşı tarafla aralarında tekrardan kavga çıktı.

    Ortalığın karıştığı kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu baldırından ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı.

    Olayın ardından Tanrıkulu'nun yaralanan oğlu ve yeğeni kendi imkanlarıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek tedavi oldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kuzen tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
        Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Cemal Tanrıkulu, Mitan Alican Tanrıkulu, Onur M., Özgür Savaş Tanrıkulu, Melik Fırat Tanrıkulu, Ali Ekber Y. ve Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 7 şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca pasajda 21 Haziran'da 9 iş yeri polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Denetlemeler sonucunda 3 iş yeri mühürlenirken 4 iş yerine "mühür fekki" nedeniyle işlem yapıldı.

        BU, YAVRU TANRIKULU'NUN İLK VUKUATI DEĞİL
        Öte yandan bu olay kavgaya karışan Mitan Alican Tanrıkulu'nun isminin karıştığı ilk vukuat değil.

        Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu daha önce de aynı avluda bulunan bir başka işletmeyle müşteri kapma kavgasına girişmiş ve bir garsonu tekme tokat döverek hırpalamıştı.



        GÖREVİNİ YAPAN POLİSE AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER
        Olaya müdahale eden polislere de ağza alınmayacak küfürler eden küçük Tanrıkulu, "Siz Allah mısınız? Beni kimse buradan alamaz. Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? O.... Çocukları. Size bunun hesabını soracağım" diyerek hadsizlikte zirve yapmıştı.

        Söz konusu olayın akabinde Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu'na 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılmıştı.

            BAHÇELİ'NİN "BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR" SÖYLEMİ VE SEZGİN TANRIKULU...
            Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olan ve SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.

            Tanrıkulu'na ait Kevok Ocakbaşı isimli mekanda çıkan kavga sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söylemi bir kez daha gündeme geldi.

            Bilindiği üzere Sezgin Tanrıkulu'nun Beyoğlu'ndaki Kevok Ocakbaşı isimli mekanının yanı sıra İstiklal Caddesi'ndeki Hazzo Pulo Pasajı'nda Yirmibir Kebap isimli bir işletmesi daha bulunuyor.
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            Haberler Güncel Kevok Ocakbaşı’nı işleten SİHA Sezgin’in oğlu Mitan Alican Tanrıkulu kavgaya karıştı! Görüntüler ortaya çıktı! 7 gözaltı
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