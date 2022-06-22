İstanbul Beyoğlu'nda bir pasajdaki restoran işleten iki grup arasında iddiaya göre "müşteri kapma" nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bıçakla hafif şekilde yaralandı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı yer ise mühürlendi.
Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde geçen Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, semtteki bir pasajda bulunan iki restoran işletmecisi arasında "müşteri kapma" nedeniyle tartışma çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine restoran sahibi Ali Ekber Y. ve diğer restoranın sahibi Özgür Savaş Tanrıkulu birbirine girdi. Kısa bir süre sonra taraflar birbirlerinden ayrıldı. Kavgayı duyan Ali Ekber Y.'nin tanıdıkları pasaja gelince karşı tarafla aralarında tekrardan kavga çıktı.
Ortalığın karıştığı kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu baldırından ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı.
Olayın ardından Tanrıkulu'nun yaralanan oğlu ve yeğeni kendi imkanlarıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek tedavi oldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kuzen tedavilerinin ardından taburcu edildi.