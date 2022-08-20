Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerine dair açıklamalarda bulundu. İlgili yardım başlığı altında doğum yapmış olan kadınlara da iki değişik kategori aracılığı ile nakit desteği sağlayacağını belirten bakanlık, nakit ödeme hizmetlerine dair ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte bakanlığın çocuklu kadınlara yönelik sunmuş bulunduğu sosyal yardım hizmetlerine dair haberin devamı…