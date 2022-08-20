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Haberler Ekonomi Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!

Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!

Sosyal yardımlar, devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilmeye devam ediliyor. Bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez de doğum yapmış olan kadınlara seslendi. Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan paylaşıma göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün kadınlara, iki değişik kategori altında karşılıksız nakit ödemelerin uygulanacağı belirtildi.

takvim.com.tr
20.08.2022 13:47 - Son Güncelleme: 20.08.2022 13:47
Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerine dair açıklamalarda bulundu. İlgili yardım başlığı altında doğum yapmış olan kadınlara da iki değişik kategori aracılığı ile nakit desteği sağlayacağını belirten bakanlık, nakit ödeme hizmetlerine dair ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte bakanlığın çocuklu kadınlara yönelik sunmuş bulunduğu sosyal yardım hizmetlerine dair haberin devamı…

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Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!

Canlı Doğum Parası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanan ve "Canlı Doğum Yardımı" ismi ile hizmete açılan sosyal yardım modelinin, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan kadınları ve çocukları kapsamına giren bilgi kapasitesi paylaşılmıştır.

Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!

Bakanlık bağlamında oluşturulan resmi açılamaya göre söz hususu yardım modelinden hem Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahipleri hem de Mavi kart sahipleri yararlanabilmektedir.

Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurmuş bulunduğu Canlı Doğum Yardımı hizmeti kapsamında oluşturulan ödemeler, bir kereliğe mahsus olmak üzere hesaplara geçmektedir.
Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!

İlgili yardımdan yararlanabilmek amacıyla ise hane içi birey başına düşen aylık ortalama gelir tutarının asgari ücretin 3'te 1'ini aşmıyor olması gerekmektedir.

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