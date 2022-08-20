Karşılıksız nakit ödeme yapılacak! 215 TL, 300 TL, 400 TL ve 600 TL veriliyor! Resmi internet sitesi aracılığı ile başvurun!
Sosyal yardımlar, devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilmeye devam ediliyor. Bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez de doğum yapmış olan kadınlara seslendi. Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan paylaşıma göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün kadınlara, iki değişik kategori altında karşılıksız nakit ödemelerin uygulanacağı belirtildi.
20.08.2022 13:47 - Son Güncelleme: 20.08.2022 13:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerine dair açıklamalarda bulundu. İlgili yardım başlığı altında doğum yapmış olan kadınlara da iki değişik kategori aracılığı ile nakit desteği sağlayacağını belirten bakanlık, nakit ödeme hizmetlerine dair ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte bakanlığın çocuklu kadınlara yönelik sunmuş bulunduğu sosyal yardım hizmetlerine dair haberin devamı…