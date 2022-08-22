9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile ilgili skandal afişe AK Parti'den sert tepki: Şehit ve gazilerimizin kemiklerini sızlatmıştır





Soyer'in yaklaşımını şiddetle kınıyoruz. Sanmasın ki; ülkemizin ve İzmir'in vatanperver, bayrağına bağlı insanları bunu içine sindirecektir. Kendisinden derhal bu kutlama afişlerini kaldırarak Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna ve 9 Eylül'e yakışır bir kutlama paylaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.