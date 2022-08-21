Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.08.2022 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2022 12:53
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ekonomide yeni adımlar | Vatandaşa ucuz konut projesi | Suriye'de son durum

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 gün sonra toplanacak. Kabine toplantısında, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak. Vatandaşa ucuz konut, Suriye'de son durum, Ukrayna ile Rusya ve Ukrayna temasları ve dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü de masadaki konular arasında yer alıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemindeki konular...

    Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular

    Son olarak 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu bir araya getireceği zirvede önemli gündem başlıkları olacak. Daha önceki toplantıda tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmış ve bu başlıklarla ilgili planlanan adımlar bir bir atıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı ve gündemine ilişkin ayrıntılar;

    EKONOMİDE ATILAN VE ATILACAK ADIMLAR EN ÖNEMLİ BAŞLIK
    Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.

        500 BİN KONUT PROJESİ
        Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.

        TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDEKİ İNDİRİM VE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ
        Yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Markeleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.

        FAİZ İNDİRİMİ VE PİYASALARIN TEPKİSİ
        Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'nadn geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

            TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE'DE SON DURUM
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından terörle mücadele ve hem yurtiçi hem yurtdışında atılan adımlar, hazırlıklar aktarılacak.

            SURİYE'DE UZLAŞMAYI TESİS EDECEK POLİTİKA NASIL İLERLEYECEK
            Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

            UKRAYNA VE RUSYA TEMASLARI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Kabine'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.

                MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
                Gündemde, dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü de vardı.

                BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
                Kabine toplantısının ardından alınan son dakika kararlarını açıklamak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Asırlık çınarlar, ‘Çınar hekimleri’ ile güvende
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ekonomide yeni adımlar | Vatandaşa ucuz konut projesi | Suriye'de son durum
                    SON DAKİKA