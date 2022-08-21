SON DAKİKA: Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Ekonomide yeni adımlar | Vatandaşa ucuz konut projesi | Suriye'de son durum

Son olarak 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu bir araya getireceği zirvede önemli gündem başlıkları olacak. Daha önceki toplantıda tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmış ve bu başlıklarla ilgili planlanan adımlar bir bir atıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı ve gündemine ilişkin ayrıntılar;
EKONOMİDE ATILAN VE ATILACAK ADIMLAR EN ÖNEMLİ BAŞLIK
Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.