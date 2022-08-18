



HDP AKŞENER VE YAVAŞ'I ÇİZDİ

Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti. Son olarak Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " dedi.



AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?

Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.