2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde 'aday benim' sinyalleri verse de bu durum ittifak ortakları tarafından özellikle İYİ Parti kanadınca pek de karşılık görmüyor.
Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda halka hizmeti bir kenara bırakıp adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yerini almış vaziyette.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.
HDP AKŞENER VE YAVAŞ'I ÇİZDİ
Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti. Son olarak Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " dedi.
AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?
Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.