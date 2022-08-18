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    • 19.08.2022 01:50
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    • 19.08.2022 02:01
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    6'lı masaya Kılıçdaroğlu'nu dayatan CHP'de büyük akıl tutulması: "Kemal Bey 'kemale' ermiş, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi..."

    Taht oyunlarının hakim olduğu 6+1'lik yuvarlak masanın 2023 için adayı hala belli olmuş değil. Masada yapılan küçük hesaplar ve kavgalar gölgesinde CHP kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kemale erdiğini iddia edip, Hacı Bektaş-i Veli'ye benzediğini söyleyerek aday olması gerektiğini vurguladı. Kaya'nın Kılıçdaroğlu'na yaptığı benzetmelere sosyal medyada gündem olurken birçok kişi "Akıl tutulması mı yaşıyor?" sorusunu sordu.

    CHP’de akıl tutulması! Kemal Bey ’kemale’ ermiş...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde 'aday benim' sinyalleri verse de bu durum ittifak ortakları tarafından özellikle İYİ Parti kanadınca pek de karşılık görmüyor.



    Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda halka hizmeti bir kenara bırakıp adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yerini almış vaziyette.



    KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.



    HDP AKŞENER VE YAVAŞ'I ÇİZDİ
    Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti. Son olarak Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " dedi.

    AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?
    Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.



        CHP'DEN BOMBA ÇIKIŞ: KEMAL KILIÇDAROĞLU KEMALE ERMİŞ, HACI BEKTAŞ-İ VELİ'YE BENZİYOR
        Yuvarlak masadaki adaylık çıkmazı ve kavgaların gölgesinde CHP kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi.

        CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kemale erdiğini iddia edip, Hacı Bektaş-i Veli'ye benzediğini söyleyerek aday olması gerektiğini vurguladı.



        CHP'Lİ KAYA AKIL TUTULMASI MI YAŞIYOR?
        CHP'li Kaya'nın Kılıçdaroğlu'na yaptığı benzetmelere sosyal medyada gündem olurken birçok kişi "Akıl tutulması mı yaşıyor?" sorusunu sordu.

        İşte o sözler;

        "HÜNKAR HACI BEKTAŞ-İ VELİ GİBİ..."
        13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacak. Benim gönlümde yatan aslan belli. Gönlümdeki tıpkı hünkar Hacı Bektaş-i Veli gibi aslan ile ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var.



        Kin ve nefret tohumlarını ortadan kaldırabilecek bir tek isme ihtiyaç var. Bu isim ortak akla önem veren ve Kılıçdaroğlu Doktrini'ni hayatA geçirebilecek bir isim olur. Bunun adı da 'kemale ermiş' Bay Kemal'dir, Kemal Kılıçdaroğlu'dur.



            "PISIRIK, SAÇMALAMA REKORTMENİ"
            CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın bu sözlerine AK Parti'den de ilk yorum geldi.

            Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan şu ifadeleri kullandı;

            CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu için "Aslan" diyor, "Hacı Bektaş Veli gibi" diyor, bir de "Kemale ermiş" diyor. Pısırık, saçmalama rekortmeni ve Türkiye düşmanlarının umudu olduğunu bilmesek inanacağız!

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            Haberler Güncel 6'lı masaya Kılıçdaroğlu'nu dayatan CHP'de büyük akıl tutulması: "Kemal Bey 'kemale' ermiş, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi..."
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