CHP'li İBB'NİN toplu ulaşımı çileye çevirdi! Metro ve metrobüsteki yürüyen merdiven ve asansörler çalışmıyor

CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmet dışı kaldı! Metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan merdiven ve asansörler ise İstanbullular'ı çileden çıkardı! Mega Kent'te en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı Yenikapı-Seyrantepe- HacıOsman Metro Hattı'nda 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bandı çalışmadı. M4 Kadıköy- Tavşantepe Metro Hattı'nda da 37 yürüyen merdiven ile 2 asansör bakıma alındı! M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda 1 asansör ile 2 yürüyen merdiven, M3 Kirazlı- Başakşehir/Metrokent Hattı'nda 1 asansör ile 12 yürüyen merdiven, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda 2 asansör ve 13 merdiven, M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nda ise 5 asansör, 11 yürüyen merdiven servis dışı kaldı! Vatandaş çileye dönen ulaşımdan dert yandı.