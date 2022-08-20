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    CHP'li İBB'NİN toplu ulaşımı çileye çevirdi! Metro ve metrobüsteki yürüyen merdiven ve asansörler çalışmıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı çileye çevirdi! Metro ve metrobüsteki yürüyen merdivenlerin 153’ünün, asansörlerin ise 28’sinin çalışmaması isyan ettirdi!

    Büyük’seyir’ belediyesi

    CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmet dışı kaldı! Metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan merdiven ve asansörler ise İstanbullular'ı çileden çıkardı! Mega Kent'te en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı Yenikapı-Seyrantepe- HacıOsman Metro Hattı'nda 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bandı çalışmadı. M4 Kadıköy- Tavşantepe Metro Hattı'nda da 37 yürüyen merdiven ile 2 asansör bakıma alındı! M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda 1 asansör ile 2 yürüyen merdiven, M3 Kirazlı- Başakşehir/Metrokent Hattı'nda 1 asansör ile 12 yürüyen merdiven, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda 2 asansör ve 13 merdiven, M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nda ise 5 asansör, 11 yürüyen merdiven servis dışı kaldı! Vatandaş çileye dönen ulaşımdan dert yandı.



    İBB, yürüyen merdiven ve asansörlerin arızadan değil tasarruf için çalıştırılmadığı açıklandı.

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    Haberler Güncel CHP'li İBB'NİN toplu ulaşımı çileye çevirdi! Metro ve metrobüsteki yürüyen merdiven ve asansörler çalışmıyor
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