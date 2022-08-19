İstanbullular yürüyen merdiven ve asansör arızalarına isyan etti! CHP'li İBB'nin ise yaptığı açıklama ise pes dedirttirdi

Bu asansörlerle yürüyen merdivenleri kullanmak zorunda kalan yaşlı, hasta veya çocuklu yolcular ise duruma tepki göstererek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını talep ediyor..
Kurumdan yapılan açıklamada, kent genelinde, 1491 adet yürüyen merdiven, 467 asansör ve 58 yürüyen bant ile hizmet verildiği vurgulanırken, "Şirketimizin işletmesinde bulunan ekipmanların emre amadelik durumu sürekli olarak takip edilmekte olup, ekipmanlarımız son 3 ay ortalamasında yüzde 99,42 emre amadelik oranıyla hizmet sunmuştur." denildi.