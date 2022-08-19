İstanbullular yürüyen merdiven ve asansör arızalarına isyan etti! CHP'li İBB'nin ise yaptığı açıklama ise pes dedirttirdi





SADECE 10 YÜRÜYEN MERDİVEN ARIZALIYMIŞ!

İstanbul'daki 1491 adet yürüyen merdivenin; 10'unun arıza bakımında olduğunu ifade eden kurum, "Dokuzu revizyon çalışmasındadır. Dört merdivenimiz emniyet kararı ile güvenlik gerekçesi ile kapattırılmıştır. 116 yürüyen merdivenimiz ise hattın açılışından itibaren ihtiyaç fazlası gerekçesiyle kapalı moda alınmıştır. 467 adet asansörümüzün; ikisi arıza bakımındadır, dört adedinde revizyon çalışması yürütülmektedir. Üç adet asansörümüz ise 2013 yılından bu yana ihtiyaç fazlası nedeniyle kapalı konumdadır. 58 yürüyen bandımızın; dört adedi işletmeye kapalı alanda bulunmakta olup, maç günlerinde oluşan ihtiyaç nedeniyle kullanıma açılmaktadır. 54 bandımız aktif olarak hizmet vermektedir." denildi.