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    • Güncel
    • 19.08.2022 22:31
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    • 19.08.2022 22:31
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    İstanbullular yürüyen merdiven ve asansör arızalarına isyan etti! CHP'li İBB'nin ise yaptığı açıklama ise pes dedirttirdi

    Son zamanlarda artan yürüyen merdiven ve asansör arızaları İstanbulluları çilenden çıkardı. Artan şikayetler üzerine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamayla İstanbullulara resmen yalancı dedi. Yüzlerce kanıtlı görüntülerin olmasına rağmen İBB, yürüyen merdiven ve asansörlerin yüzde 99,42 oranla emre amade şekilde hizmet verdiğini öne sürerek "An itibarıyla 1491 adet yürüyen merdivenimizin; 10’u arıza bakımındadır, dokuzu revizyon çalışmasındadır." açıklamasını yaptı.

    CHP’li İBB’de akıl tutulması

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı metro, tramvay ve metrobüs gibi bazı toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdivenlerle asansörlerin arızalı olması yolcuların sık sık tepkisine neden oluyor..



    Sosyal medya başta olmak üzere vatandaşlar tarafından sıklıkla paylaşılan video ve görsellerde, duraklarda arızalı olan yürüyen merdivenler ve asansörlerin önlerinde "Planlı revizyon" veya "Sizin için yeniliyoruz" yazılarının asılı olduğu görülüyor..



    İBB İSTANBULLULARI YALANLADI!
    Son zamanlarda ayyuka çıkan şikayetlere ilişkin bugün Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların iddiaları yalanlandı.



        Bu asansörlerle yürüyen merdivenleri kullanmak zorunda kalan yaşlı, hasta veya çocuklu yolcular ise duruma tepki göstererek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını talep ediyor..

        Kurumdan yapılan açıklamada, kent genelinde, 1491 adet yürüyen merdiven, 467 asansör ve 58 yürüyen bant ile hizmet verildiği vurgulanırken, "Şirketimizin işletmesinde bulunan ekipmanların emre amadelik durumu sürekli olarak takip edilmekte olup, ekipmanlarımız son 3 ay ortalamasında yüzde 99,42 emre amadelik oranıyla hizmet sunmuştur." denildi.



        SADECE 10 YÜRÜYEN MERDİVEN ARIZALIYMIŞ!
        İstanbul'daki 1491 adet yürüyen merdivenin; 10'unun arıza bakımında olduğunu ifade eden kurum, "Dokuzu revizyon çalışmasındadır. Dört merdivenimiz emniyet kararı ile güvenlik gerekçesi ile kapattırılmıştır. 116 yürüyen merdivenimiz ise hattın açılışından itibaren ihtiyaç fazlası gerekçesiyle kapalı moda alınmıştır. 467 adet asansörümüzün; ikisi arıza bakımındadır, dört adedinde revizyon çalışması yürütülmektedir. Üç adet asansörümüz ise 2013 yılından bu yana ihtiyaç fazlası nedeniyle kapalı konumdadır. 58 yürüyen bandımızın; dört adedi işletmeye kapalı alanda bulunmakta olup, maç günlerinde oluşan ihtiyaç nedeniyle kullanıma açılmaktadır. 54 bandımız aktif olarak hizmet vermektedir." denildi.



        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:



            "Tüm hatlarımızda etaplar halinde açıldıkları ilk gün itibarıyla bazı girişler ve geçitler ihtiyaç fazlası olduğu için kapalı tutulmaktadır. Bunların hepsi yolcu konforunu engellemeyen, hemen yakınında alternatifi bulunan ekipmanlardır ve bu sebeple önceki yıllarda alınan kapalı tutulma kararı halen uygulanmaktadır."

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