Uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş hakkında HSK'dan flaş karar

ÖRGÜT LİDERLİĞİNDEN TUTUKLANDI

SABAH'ın haberinin ardından Antalya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından iki ayrı suçtan inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yarbaş ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi karar aldı.