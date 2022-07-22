FETÖ borsası kuran uyuşturucu baronu Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş gözaltına alındı!

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı. Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlenmişti. Osman Yarbaş'ın, FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini örgüt üyelerine attığı ve örgüt üyelerinin bu kişileri arayarak para istedikleri ortaya çıkmıştı.
ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI
Savcı Osman Yarbaş Antalya'da evinde gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Osman Yarbaş'ın evinde arama da yapıldı. Yarbaş, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Adana'ya gönderildi.
HSK SAVUNMA İSTEDİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Osman Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan iki ayrı inceleme başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yarbaş'ın bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
HSK GÖREV SUÇUNDAN SAVUNMASINI İSTEDİ
Osman Yarbaş'ın gözaltına alınmasıyla HSK İkinci Dairesi, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle görev suçu işleyen Osman Yarbaş'ın savunmasını istedi. Osman Yarbaş'ın 10 gün içinde savunma vermesinin ardından HSK İkinci Dairesi, baron savcının meslekten ihracını görüşecek.