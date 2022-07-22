Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.07.2022 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2022 10:32
    ABONE OL

    FETÖ borsası kuran uyuşturucu baronu Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! Uyuşturucu şebekesi liderliği ile FETÖ borsası oluşturduğu belirlenen savcı, Antalya’da gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Adana’ya gönderilen savcıdan Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi savunma istedi. Savunmasının alınmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu, Osman Yarbaş’ın meslekten ihracını görüşecek. Osman Yarbaş, uyuşturucu ticaretinde Adana’da ifade verecek.

    takvim.com.tr
    FETÖ borsası kuran savcı paket!

    Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı. Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlenmişti. Osman Yarbaş'ın, FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini örgüt üyelerine attığı ve örgüt üyelerinin bu kişileri arayarak para istedikleri ortaya çıkmıştı.

    ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI
    Savcı Osman Yarbaş Antalya'da evinde gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Osman Yarbaş'ın evinde arama da yapıldı. Yarbaş, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Adana'ya gönderildi.

    HSK SAVUNMA İSTEDİ
    Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Osman Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan iki ayrı inceleme başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yarbaş'ın bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

    HSK GÖREV SUÇUNDAN SAVUNMASINI İSTEDİ
    Osman Yarbaş'ın gözaltına alınmasıyla HSK İkinci Dairesi, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle görev suçu işleyen Osman Yarbaş'ın savunmasını istedi. Osman Yarbaş'ın 10 gün içinde savunma vermesinin ardından HSK İkinci Dairesi, baron savcının meslekten ihracını görüşecek.

        YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
        Uyuşturucu şebekesi liderliği yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili çaprıcı detayları ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt lideri olduğu ortaya çıkmıştı. Olayda yeni detaylara ulaşıldı.

        FETÖ BORSASI OLUŞTURMUŞ
        Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı.

        Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.

        TEK TEK ARAYIP PARA İSTEDİLER
        Ele geçirilen WhatsApp mesajlarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, polis memuruna FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi.

        Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı.

        3 MİLYON PARAYI CEBE İNDİRMİŞLER
        Örgüt üyelerinin FETÖ/PDY suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişileri arayarak, "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor.
        Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ortaya çıktı.

            Örgüt üyelerinin parayı almasıyla Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları imzaladığı belirlendi. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira para aldığı tespit edildi.

            'BENİM BÖYLE BİR BİLGİM YOK'
            Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan bir avukatı da telefonla aradığı ortaya çıktı.

            Örgütün telefonla aradığı ve para istediği avukatın ise Adana Cumhuriyet Başsavcısının yanına giderek yaşananları aktardığı, bunun üzerine Başsavcının dosya savcısı Osman Yarbaş'ı yanına çağırdığı, Yarbaş'ın ise 'Benim böyle bir bilgim yok' diyerek odadan çıktığı belirtildi.

                AVUKAT PANİĞİ YAŞADI
                Avukatın şikayetinin ardından örgüt üyelerini telefonla arayan Cumhuriyet Savcısı Yarbaş'ın 'Avukatı aradığınız sim kartı kırıp yok edin' diyerek avukatı bir daha örgüt üyelerinin aramamasını istediği öğrenildi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                FETÖ borsası kuran savcı paket!
                Haberler Yaşam FETÖ borsası kuran uyuşturucu baronu Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş gözaltına alındı!
                    SON DAKİKA