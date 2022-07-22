FETÖ borsası kuran uyuşturucu baronu Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş gözaltına alındı!

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı. Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlenmişti. Osman Yarbaş'ın, FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini örgüt üyelerine attığı ve örgüt üyelerinin bu kişileri arayarak para istedikleri ortaya çıkmıştı.