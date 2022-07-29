Baron savcı Osman Yarbaş'ın ifadeleri ortaya çıktı! Şok WhatsApp yazışmaları...
Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş'ın savunması ortaya çıktı. Uyuşturucu şebekesi liderliği yapıp FETÖ borsası oluşturmakla suçlanan Savcı Osman Yarbaş savunmasında, böyle bir suçlamadan dolayı üzgün ve kırgın olduğunu söyleyerek örgüt üyeleri Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını, ortak alanda çay içtiklerini belirtti. Öte yandan mahkeme, dosya kapsamındaki somut deliller nedeniyle Savcı Osman Yarbaş'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. İşte ayrıntılar...
Uyuşturucu şebekesi liderliği yapıp FETÖ borsası oluşturmakla suçlanan Savcı Osman Yarbaş savunmasında, böyle bir suçlamadan dolayı üzgün ve kırgın olduğunu söyleyerek örgüt üyeleri Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını, ortak alanda çay içtiklerini belirtti.
Savunmasında, böyle bir suçlamadan dolayı üzgün ve kırgın olduğunu söyleyen Yarbaş, neden tutuklamaya sevk edildiğini ise anlamadığını söyledi. Tutuklamaya, sosyal medyadaki haberlerden dolayı sevk edildiğini düşündüğünü kaydeden Yarbaş, örgüt üyeleri Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını, akşamları site içerisinde beraber çay içtiklerini söyledi.
UYUŞTURUCUNUN BULUNDUĞU ARACI SATTIM
Ele geçen uyuşturucunun bulunduğu aracı Antalya'da sattığını ve bu satış karşılığında 320 bin lirayı döviz olarak aldığını, paranın geri kalanını ise daha sonra alacağını kaydeden Yarbaş, babası M. Y.'nin uyuşturucu maddenin temini ile sevkiyat aşamasında kullanılan araçları ayarladığı iddiasına ilişkin, "Babam emlak ve galeri işi yapıyor. Cahit Antalya'dan bir araba alıyor, paraları yetmediği için babamdan para alıyorlar" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Antalya Adliyesi'nde yakalanan Yarbaş, yayın yasağını durdurmak için adliyeye gittiğini, bunun da kaçma şüphesinin olmadığının açık bir göstergesi olduğunu, buna tenezzül edecek birisi olmadığını kaydederek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.