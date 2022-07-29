Baron savcı Osman Yarbaş’ın ifadeleri ortaya çıktı! Şok WhatsApp yazışmaları...

UYUŞTURUCUNUN BULUNDUĞU ARACI SATTIM

Ele geçen uyuşturucunun bulunduğu aracı Antalya'da sattığını ve bu satış karşılığında 320 bin lirayı döviz olarak aldığını, paranın geri kalanını ise daha sonra alacağını kaydeden Yarbaş, babası M. Y.'nin uyuşturucu maddenin temini ile sevkiyat aşamasında kullanılan araçları ayarladığı iddiasına ilişkin, "Babam emlak ve galeri işi yapıyor. Cahit Antalya'dan bir araba alıyor, paraları yetmediği için babamdan para alıyorlar" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.