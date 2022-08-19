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    • 19.08.2022 23:14
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    • 19.08.2022 23:14
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    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan KADEM yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan KADEM yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek "Kadın ve aile odaklı faaliyetleri" hakkında görüşme gerçekleştirdi.

    Emine Erdoğan’dan KADEM’e ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KADEM yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KADEM ile (Kadın ve Demokrasi Derneği) görüştü. İstanbul'da gerçekleşen buluşmada, çeşitli konular hakkında istişarelerde bulunuldu.



    KADIN VE AİLE ÜZERİNE FAALİYETLER ELE ALINDI
    Ziyareti Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden duyuran Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan KADEM yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi
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