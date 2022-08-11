Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile ilk toplantı 26 Ağustos'ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

İLK TOPLANTI 26 AĞUSTOS'TA

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." dedi.

Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili olarak dakonuşan Bakan Çavuşoğlu, "Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız" ifadelerini kullandı.