Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile ilk toplantı 26 Ağustos'ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.
İLK TOPLANTI 26 AĞUSTOS'TA
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." dedi.
Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili olarak dakonuşan Bakan Çavuşoğlu, "Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız" ifadelerini kullandı.
MADRİD'DE İMZALANAN MUHTIRA
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İspanya'nın başkenti Madrid'de 29 Haizran tarihinde dörtlü görüşme gerçekleştirdi.
Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza attı.
İmza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşti.
TÜRKİYE CİDDİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda muhtırayla Türkiye ciddi kazanımlar elde etti. PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada ilk kez bu kadar net ortaya konuldu.