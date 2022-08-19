CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü tiyatrosu: Sade vatandaş diye çıkardı "suç makinesi" çıktı

CHP yönetimi kürsü tiyatrosu arasına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde sözde esnaf, çiftçi, öğrenci görünümlü birçok kişiyi kürsüye çıkararak provokasyon yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "sade vatandaş" görünümündeki Hilmi Arslan isimli bir kişiyi kürsüye çıkardı.
Kürsüde konuşan Arslan, defalarca Kılıçdaroğlu'na övgü yağdırarak "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" dedi.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Kürsü tiyatrosunun kahramanı olan Hilmi Arslan isimli kişinin adeta bir suç makinesi olduğu öğrenildi. Arslan hakkında "Mühür bozma", "Açıktan hırsızlık – Tehdit", "Mala zarar verme", "Alkollü araç kullanmak, hasarlı trafik kazası, tehlikeli araç kullanmak – Taksirle yaralama", "Hakaret", "Kasten yaralama", "Güveni kötüye kullanma" ve "Kötü muamele" suçlarından adli kaydı olduğu öğrenildi.