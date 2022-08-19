Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2022 13:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2022 13:57
    ABONE OL

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü tiyatrosu: Sade vatandaş diye çıkardı "suç makinesi" çıktı

    Son dönemde öğrenci, çiftçi, esnaf kılığında kürsüye birçok kişi çıkararak provokasyon peşinde koşan CHP, bunlar arasına bir yenisini daha ekledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı videoda konuşan kişi bu kez de suç makinesi çıktı.

    takvim.com.tr

    CHP yönetimi kürsü tiyatrosu arasına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde sözde esnaf, çiftçi, öğrenci görünümlü birçok kişiyi kürsüye çıkararak provokasyon yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "sade vatandaş" görünümündeki Hilmi Arslan isimli bir kişiyi kürsüye çıkardı.

    Kürsüde konuşan Arslan, defalarca Kılıçdaroğlu'na övgü yağdırarak "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" dedi.

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
    Kürsü tiyatrosunun kahramanı olan Hilmi Arslan isimli kişinin adeta bir suç makinesi olduğu öğrenildi. Arslan hakkında "Mühür bozma", "Açıktan hırsızlık – Tehdit", "Mala zarar verme", "Alkollü araç kullanmak, hasarlı trafik kazası, tehlikeli araç kullanmak – Taksirle yaralama", "Hakaret", "Kasten yaralama", "Güveni kötüye kullanma" ve "Kötü muamele" suçlarından adli kaydı olduğu öğrenildi.



        SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ YOK
        Ayrıca kürsüde elindeki bir kağıdı da yırtıp atarak "MHP'den istifa ediyorum" diye şov yapan Arslan'ın hiçbir siyasi partiye üye olmadığı ortaya çıktı.

        Takvim.com.tr/Özel
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
        Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü tiyatrosu: Sade vatandaş diye çıkardı "suç makinesi" çıktı
            SON DAKİKA