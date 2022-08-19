CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü tiyatrosu: Sade vatandaş diye çıkardı "suç makinesi" çıktı

CHP yönetimi kürsü tiyatrosu arasına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde sözde esnaf, çiftçi, öğrenci görünümlü birçok kişiyi kürsüye çıkararak provokasyon yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "sade vatandaş" görünümündeki Hilmi Arslan isimli bir kişiyi kürsüye çıkardı.