Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2022 13:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2022 13:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında kritik temas

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede karşılıklı olarak iki ülke arasında büyükelçi atanması konusu ile ilgili "Büyükelçi atanması ilişkilere yeni ivme kazandıracak" değerlendirmesinde bulundu.

    Başkan Erdoğan ile Herzog arasında kritik temas

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

    İKİLİ İLİŞKİLER KONUŞULDU
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

    KARŞILIKLI HASSASİYET
    Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Başkan Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Uluslararası 4. Gastroantep istanbul’da
    Haberler Güncel SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında kritik temas
        SON DAKİKA