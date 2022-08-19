BİM aktüel ürünler kataloğu gıda indirimleri! BİM'de hafta sonu çılgınlığı! Yumurta, zeytin, süt, peynir fiyatları...

BİM kataloğu yayımlandı. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri müşterisiyle buluşturan BİM'de bu hafta Keysmart çift bıçaklı doğrayıcı, Polosmart wireless kulaklık, Steelseries arctis 3 oyuncu kulaklığı, ledli mesaj panosu gibi pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, BİM hafta sonu aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler neler? İşte merak edilenler...