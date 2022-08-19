BİM aktüel ürünler kataloğu gıda indirimleri! BİM'de hafta sonu çılgınlığı! Yumurta, zeytin, süt, peynir fiyatları...

BİM kataloğu yayımlandı. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri müşterisiyle buluşturan BİM'de bu hafta Keysmart çift bıçaklı doğrayıcı, Polosmart wireless kulaklık, Steelseries arctis 3 oyuncu kulaklığı, ledli mesaj panosu gibi pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, BİM hafta sonu aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler neler? İşte merak edilenler...
BİM 19 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 58″ Android Tv 6.999 TL,
Dijitsu 43″ Smart Tv 3.999 TL,
Woon 43″ Smart Android Tv 3.999 TL,
Beyaz Cam Ankastre Set 3.099 TL,
330 L Buzdolabı 4.999 TL
Corby Drones SD04 Zoom Life Smart Drone 549 TL,
Polosmart Airmaster SD01 Drone Corby 499 TL,
Fakir Dik Durabilen Süpürge 399 TL,
Xiaomi Vacuum Cleaner Mop 2 Pro Plus Robot Süpürge ve Paspas 6.499
Proware Kılıç Testere Tilki Kuyruk 499 TL,
Intex Şişme Yatak Quenn 349 TL,
Intex Şişme Yatak 249 TL,
Ofis Bazaar Aynalı Makyaj Masası 499 TL,
Dekoratif Solar Aydınlatma 99 TL,
Makrome Ponponlu Duvar Süsü 89 TL,
Bisiklet 16 Jant 799 TL,