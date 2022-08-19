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    • Haberler
    • 20.08.2022 09:01
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    • 20.08.2022 09:01
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    BİM aktüel ürünler kataloğu gıda indirimleri! BİM'de hafta sonu çılgınlığı! Yumurta, zeytin, süt, peynir fiyatları...

    BİM 19 Ağustos aktüel ürünler kataloğu, avantajlı alışverişin takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte aktüel ürünler listesi..

    takvim.com.tr
    BİM’de hafta sonu çılgınlığı!

    BİM kataloğu yayımlandı. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünleri müşterisiyle buluşturan BİM'de bu hafta Keysmart çift bıçaklı doğrayıcı, Polosmart wireless kulaklık, Steelseries arctis 3 oyuncu kulaklığı, ledli mesaj panosu gibi pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, BİM hafta sonu aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler neler? İşte merak edilenler...

    BİM 19 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU


    Dijitsu 58″ Android Tv 6.999 TL,
    Dijitsu 43″ Smart Tv 3.999 TL,
    Woon 43″ Smart Android Tv 3.999 TL,
    Beyaz Cam Ankastre Set 3.099 TL,
    330 L Buzdolabı 4.999 TL

    Corby Drones SD04 Zoom Life Smart Drone 549 TL,
    Polosmart Airmaster SD01 Drone Corby 499 TL,
    Fakir Dik Durabilen Süpürge 399 TL,
    Xiaomi Vacuum Cleaner Mop 2 Pro Plus Robot Süpürge ve Paspas 6.499
    Proware Kılıç Testere Tilki Kuyruk 499 TL,
    Intex Şişme Yatak Quenn 349 TL,
    Intex Şişme Yatak 249 TL,
    Ofis Bazaar Aynalı Makyaj Masası 499 TL,
    Dekoratif Solar Aydınlatma 99 TL,
    Makrome Ponponlu Duvar Süsü 89 TL,
    Bisiklet 16 Jant 799 TL,

        Heifer & Chef's Blender Seti 379 TL,
        Keramika Dekorlu Kayık Tabak 16,50 TL,
        Kaymaz Kesim Panosu 47,50 TL,
        Keramika Renkli Çerezlik 11,50 TL,
        Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 349 TL,
        Tek Fiyat Plastik Ürünler 8,75 TL,
        Lav Ayaklı Misket 3'lü Tatlı Sunumu 44,50 TL,
        Eda 6'lı Çay Bardağı 42,50 TL,
        Biyeli Sandalye Minderi 49,50 TL,


        Biyeli Raşel Masa Örtüsü 44,50 TL,
        Molinella Tek Kişilik Nevresim Takımı 209 TL,
        Molinella Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 59 TL,
        Molinella Yastık Kılıfı 22,50 TL,
        Erkek Deri Kemer 59,50 TL,
        Piccolo Mondi Sürtmeli Uçaklar 34,50 TL,
        MicroMax Toys 105 Parça Blok Seti 99 TL,
        Fileli Oyun Havuzu Topu 100'lü 89 TL,
        DC Karakter Figürler 16,50 TL,
        Sevimli Tuz Boyama 13,50 TL,
        Hikaye Kitapları 17,50 TL,
        Bebekli Oyuncak Set 99 TL,
        Zencefil Kitap Hikaye Kitapları 10 TL

        Ofis Bazaar Fileli Çalışma Koltuğu 679 TL,
        Ruum Store Gaming Çalışma Masası 599 TL,
        Kitaplıklı Çalışma Masası 679 TL,
        Kitaplık 379 TL,
        Smart Kick Scooter 5.999 TL,
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        Haberler Haberler BİM aktüel ürünler kataloğu gıda indirimleri! BİM'de hafta sonu çılgınlığı! Yumurta, zeytin, süt, peynir fiyatları...
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