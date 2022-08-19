CHP işi halkçılık! Kemal Kılıçdaroğlu eylem yapan işçileri yanına bile yaklaştırmadı: Belediye başkanının konuşmasına müdahale etti





YOLCULUK ESNASINDA PROTESTO

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet bu yolculuk esnasında da haklarını arayan işçiler tarafından ıslıklandı.



CHP'Lİ YÖNETİCİDEN KILIÇDAROĞLU'NU UTANDIRAN KONUŞMA

Tekirdağ Belediyesi çalışanları, CHP'li Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı "Hakkımızı ver", "istifa" sloganlarıyla protesto etti.

Kadir Albayrak; "Evet. Değerli emekçi kardeşlerim. Değerli katılımcılar. Lütfen protesto ise buyurun ben buradayım. Lütfen alkış da olsa buradayım ancak sizden bir ricam var. Değerli kardeşlerim iki dakika protesto mu, alkış mı yapacaksınız yapın ama birazdan konuşmamda vereceğim mesajdan sonra sanıyorum çok şey değişecek" dedi.

"SAYIN GENEL BAŞKANIM (KEMAL KILIÇDAROĞLU) KONUŞURKEN LÜTFEN DİNLEMEYİ BİLİN"

Kadir Albayrak; işçilerin "Kadir başkan uyuma, işçine sahip çık" sloganı üzerine "Bitti mi?" ifadelerini kullandı.

Albayrak, protestolara rağmen konuşmasına devam ederek, "Hele hele biraz sonra Türkiye'nin kaderini sürüklemiş, Türkiye'nin geleceğini sürükleyen sayın genel başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) konuşurken lütfen dinlemeyi bilin çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlardan var. Tamam, anlaştık" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU MÜDAHALE ETTİ

Kadir Albayrak, işçilerin "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganı üzerine "Az kaldı, geliyor gelmekte olan" dedi.

Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kadir Albayrak'a konuşmasına müdahale ettiği gözlendi.