CHP işi halkçılık! Kemal Kılıçdaroğlu eylem yapan işçileri yanına bile yaklaştırmadı: Belediye başkanının konuşmasına müdahale etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, maaşlarının az olduğunu ifade ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptılar.
Belediye binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelen işçiler, ellerinde tuttukları pankartlarla zam istediklerini belirten sloganlar attılar.
BELEDİYE BAŞKANI İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
Açılış töreni boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kılıçdaroğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ı protesto eden işçiler, "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık" ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.
KILIÇDAROĞLU DA YUHALANDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da işçilerin yuhalamasının yanı sıra alkış ve ıslık sesleriyle protesto edildi.
Kılıçdaroğlu, konuşması boyunca eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.