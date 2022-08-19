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    • 19.08.2022 20:59
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    • 19.08.2022 22:12
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    CHP işi halkçılık! Kemal Kılıçdaroğlu eylem yapan işçileri yanına bile yaklaştırmadı: Belediye başkanının konuşmasına müdahale etti

    Tekirdağ'da maaşlarının azlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı protesto eden belediye çalışanları kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Albayrak işçilerine “Sayın genel başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) konuşurken lütfen dinlemeyi bilin” dedi. Kılıçdaroğlu ise Albayrak'ı konuşması esnasında yönlendirdi. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki "Hani siz halkçıydınız? Hani işçinin ve emekçinin yanındaydınız?" ifadelerini kullandı.

    Sözde halkçı Kılıçdaroğlu!

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, maaşlarının az olduğunu ifade ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptılar.

    Belediye binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelen işçiler, ellerinde tuttukları pankartlarla zam istediklerini belirten sloganlar attılar.



    BELEDİYE BAŞKANI İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
    Açılış töreni boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kılıçdaroğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ı protesto eden işçiler, "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık" ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.



    KILIÇDAROĞLU DA YUHALANDI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da işçilerin yuhalamasının yanı sıra alkış ve ıslık sesleriyle protesto edildi.

    Kılıçdaroğlu, konuşması boyunca eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.



        YOLCULUK ESNASINDA PROTESTO
        Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet bu yolculuk esnasında da haklarını arayan işçiler tarafından ıslıklandı.


        CHP'Lİ YÖNETİCİDEN KILIÇDAROĞLU'NU UTANDIRAN KONUŞMA
        Tekirdağ Belediyesi çalışanları, CHP'li Belediye Başkanı Kadir Albayrak"Hakkımızı ver", "istifa" sloganlarıyla protesto etti.

        Kadir Albayrak; "Evet. Değerli emekçi kardeşlerim. Değerli katılımcılar. Lütfen protesto ise buyurun ben buradayım. Lütfen alkış da olsa buradayım ancak sizden bir ricam var. Değerli kardeşlerim iki dakika protesto mu, alkış mı yapacaksınız yapın ama birazdan konuşmamda vereceğim mesajdan sonra sanıyorum çok şey değişecek" dedi.

        "SAYIN GENEL BAŞKANIM (KEMAL KILIÇDAROĞLU) KONUŞURKEN LÜTFEN DİNLEMEYİ BİLİN"
        Kadir Albayrak; işçilerin "Kadir başkan uyuma, işçine sahip çık" sloganı üzerine "Bitti mi?" ifadelerini kullandı.

        Albayrak, protestolara rağmen konuşmasına devam ederek, "Hele hele biraz sonra Türkiye'nin kaderini sürüklemiş, Türkiye'nin geleceğini sürükleyen sayın genel başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) konuşurken lütfen dinlemeyi bilin çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlardan var. Tamam, anlaştık" ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU MÜDAHALE ETTİ
        Kadir Albayrak, işçilerin "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganı üzerine "Az kaldı, geliyor gelmekte olan" dedi.

        Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kadir Albayrak'a konuşmasına müdahale ettiği gözlendi.



        AK PARTİ: "İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİ YAKLAŞTIRMADILAR"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcıs konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala daha imza atmış. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasının Açılışına, maaşlarını alamayan hakkarını arayan işçi kardeşlerimizi yaklaştırmamışlar! Hani siz halkçıydınız? Hani işçinin ve emekçinin yanındaydınız?" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel CHP işi halkçılık! Kemal Kılıçdaroğlu eylem yapan işçileri yanına bile yaklaştırmadı: Belediye başkanının konuşmasına müdahale etti
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