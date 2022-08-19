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    • 19.08.2022 12:00
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    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarına tepki! "Bedel ödetmeli..."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamalarının kendisine sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan." dedi. Erdoğan, "YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun YSK iddialarına tepki

    Barış diplomasisini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Potoçki Sarayı'nda üçlü zirvede bir araya geldi.

    Erdoğan zirve dönüşü uçakta gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamalarının kendisine sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    Başkan Erdoğan, "YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. " ifadelerini kullandı.

    İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı:

    (NİHAT NASIR) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen günlerde 'Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunda bile yok' diye tuhaf bir söz sarf etti. Bununla birlikte birtakım spekülasyonlar var; işte "hükümetin yapmayı planladığı bazı icraatlar önceden Kılıçdaroğlu'na servis ediliyor ya da sızdırılıyor" şeklinde. Bu ilginç duruma dair neler söylemek istersiniz?

    "ADAMIN HAYATI YALAN"

    Başkan Erdoğan şunları söyledi:
    "Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil.

    "BEDEL ÖDETMELİ"
    Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı.

    Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa'yla teminat altındasınız.

    Anayasa'da bununla ilgili 'Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz' diyor. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek."

        NELER OLMUŞTU?
        Son dönemde hükümetin hayata geçirdiği projelere çökerek gasp siyaseti anlayışını ilke edinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarıyla ilgili tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

        "ELİMİZDEKİ BİLGİLER YSK'DA YOK"
        Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye mülakat veren Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok, her bir seçmeni biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        TEPKİ YAĞINDA CHP TOPARLAMAYA ÇALIŞTI
        Kılıçdaroğlu'na tepki yağrken CHP Genel Başkanı'nın "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" itirafı, "CHP'ye bu bilgileri kim veriyor?", "YSK'da olmayan bilgiler CHP'de nasıl oluyor?" sorularını akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin bir hukuksuzluk itirafı olduğu konuşulurken CHP durumu kurtarmak için devreye girdi.

        MERNİS HEDEF ALINDI
        CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini (MERNİS) hedef aldı. MERNİS'teki bilgilerin hatalı olduğunu iddia eden Altay YSK'da bunu kullandığı için CHP'nin bu hataları düzelterek aldığını ve Kılıçdaroğlu'nun onu belirttiğini ima etti.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin 'MERNİS' iddialarına yanıt geldi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

        298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğümüzce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde adres bilgisi olan nüfus kayıtları, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden anlık olarak paylaşılmaktadır.

        YSK tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Kanunun 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan aldığı verileri (Silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmaktadır.

        Seçmen kütüğüne esas veriler, YSK tarafından her seçim döneminde iki kez olmak kaydıyla talepleri halinde seçime giren siyasi partilerle paylaşılmakta ve varsa maddi hataların düzeltilmesi amacıyla seçim öncesi seçmen kütükleri askıya çıkarılmaktadır.

        Ülkemizin bilişim alanındaki göz bebeği MERNİS:* Sağlıktan eğitime, bankacılıktan ulaşıma, adaletten sosyal hizmetlere kadar vatandaşımıza hizmet götüren her alanda sunulan hizmetlerin kaynağı olan MERNİS; dünyadaki ilk e-Devlet uygulamalarından biri olup, diğer ülkelerce imrenilmekte ve örnek alınmaktadır. Diğer ülkelere ilham kaynağı haline gelen MERNİS, ülkemizdeki her vatandaşımızın gurur duyacağı Türk mühendislerimiz tarafından oluşturulan yerli ve milli bir sistemdir. Aynı zamanda kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetlerin omurgası olan MERNİS, 7/24 esasına göre 2.100 kurum ve kuruluşa kesintisiz ve kusursuz bir şekilde hizmet vermekte olup, bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur.

        Basın açıklamasında belirtilen iddialara ilişkin olarak;

            1-Soyadı olmayan seçmen olduğu hususu: Nüfus kayıtlarındaki geçmiş yıllardan gelen maddi hatalar yıllara sari olarak düzenli bir şekilde MERNİS veri tabanından incelenmekte ve tespit edilen kayıtlar, kaydın niteliğine göre kişilerin bizzat talebi üzerine idarece veya mahkeme yoluyla düzeltilmektedir. Bu kapsamda MERNİS veri tabanında yer alan 140 milyon nüfus kaydının incelenmesi esnasında soyadı olmadığı tespit edilen 30 kişiye (15 kayıt, 2003 yılı öncesinde Türk vatandaşı ile evlenerek vatandaşlık kazanan ve boşanması sonucu bekarlık soyadı olmayan kişiler) soyadlarını tamamlamaları için başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmiştir. Ancak bildirim yapılanların bir kısmının yurtdışında olması bir kısmının da başvuruda bulunmaması nedeniyle düzeltme yapılamamaktadır.

            2-Aynı adreste 40 kişinin birlikte ikamet ettiği hususu: 5490 sayılı Kanunun 50'nci maddesine göre yerleşim yeri adresi vatandaşların beyanı esas alınarak yapılmaktadır. Mevzuat gereğince bir adreste ikamet edebilecek kişi sayısına ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak adres beyanları sürekli ve düzenli olarak Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte olup şüphe duyulması halinde re'sen; adres beyanı esnasında şüphe oluşması ya da aynı adreste ikamet eden diğer kişilerin itirazı halinde ise mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla inceleme yapılarak gerçeğe aykırılık tespit edilirse cezai yaptırım uygulanmakta ve adres kaydı silinmektedir.

            3-100 yaş üzerindeki ilk kez seçmen olduğu hususu: 80 yaş ve üzeri kişilerden uzun süre işlem görmeyen (kimlik kartı ya da adres beyanı bulunmayan) kayıtlar tespit edilerek mülki idare amiri emriyle kolluk kuvvetlerince ölü olup olmadıkları araştırılmakta, yapılan araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenler nüfus kayıtlarından düşülmektedir. Bu işlem süreklilik arz etmekle birlikte, ölü olmadığı tespit edilenler adres beyanında bulunmaları halinde YSK tarafından seçmen kütüğüne ilk defa seçmen olarak dahil edilmektedirler. Ayrıca bilindiği üzere ülkemizde hiçbir zaman nüfusa kaydolmayan kişilerin de (saklı nüfus) var olmasından dolayı tespiti halinde bu kişiler de aynı uygulamaya tabi tutulmaktadır.

            Günümüz itibariyle MERNİS kayıtlarına göre 100 yaşın üzerinde yaşayan 15.946 kişi bulunmaktadır.

            Kanunlar çerçevesinde ülkemiz ve vatandaşlarımız için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan, teknolojik alanda ciddi başarılar sağlayan, birçok projede dünyada öncü olan kurumumuzun, sorumluluk sahibi olması gereken ana muhalefet partisi tarafından hedef alınması ve gerçeği aykırı beyanlarla gündem oluşturulmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır."

            BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI: AYNI HATAYA DÜŞMESİNLER DİYE ANLATACAĞIZ
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin dün resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.


            Bakan Soylu, "Sn. Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçim kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmezsiniz" ifadelerini kullandı.




            İşte Soylu'nun o açıklaması;

            CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok." ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz!




            CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINI TOPLAMA ÇABASI...
            Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır.

            Aslında bu; "Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz." demektir.

            Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, "özür" dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi.

            Bu vesileyle Genel Başkanlarını düzeltme açıklaması yapan, CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var: Elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır.

            Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı kontrol etmeleri, varsa hataların düzeltilmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir.



                Anlaşılıyor ki CHP, böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor. Elbetteki partiler seçmen kütükleri üzerinden analiz, günümüzün deyimiyle veri madenciliği yapabilirler.

                Belki Genel Başkan Yardımcısı kardeşimiz eski uygulamayı bilmiyor olabilir; bugün siyasi partilerin genel merkezlerine verilen listeler biz gençlik kollarındayken, ilçe seçim kurulu tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına gönderilirdi. Yine her ilçe teşkilatı, aynı usulle bu çalışmaları yapardı.

                Bunun yanı sıra bütün seçimlerde seçmen listeleri askıya çıkar; muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listeler kontrol edilir, adres yanlışlıkları vb. maddi hatalar varsa, düzeltilir.

                KILIÇDAROĞLU BOYUNDAN BÜYÜK LAF ETMİŞ
                Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usül bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır.

                Sayın Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz.



                KILIÇDAROĞLU'NA 'KAĞITTEPE' GÖNDERMESİ
                Hatırlayabildiğim kadarıyla bir zamanlar İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgiçliklerinden dolayı "Kağıttepe"de(!) kendine oy dahi kullanamamıştı.
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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarına tepki! "Bedel ödetmeli..."
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