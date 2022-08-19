Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarına tepki! "Bedel ödetmeli..."

Barış diplomasisini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Potoçki Sarayı'nda üçlü zirvede bir araya geldi.
Erdoğan zirve dönüşü uçakta gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki bilgiler YSK'da yok" açıklamalarının kendisine sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Başkan Erdoğan, "YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. " ifadelerini kullandı.
İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı:
(NİHAT NASIR) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen günlerde 'Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunda bile yok' diye tuhaf bir söz sarf etti. Bununla birlikte birtakım spekülasyonlar var; işte "hükümetin yapmayı planladığı bazı icraatlar önceden Kılıçdaroğlu'na servis ediliyor ya da sızdırılıyor" şeklinde. Bu ilginç duruma dair neler söylemek istersiniz?
"ADAMIN HAYATI YALAN"
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil.
"BEDEL ÖDETMELİ"
Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı.
Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa'yla teminat altındasınız.
Anayasa'da bununla ilgili 'Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz' diyor. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek."