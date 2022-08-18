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    • 18.08.2022 21:18
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda görüştü. Erdoğan, Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkürlerini iletti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

    Ankara - Varşova hattında kritik temas!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


    Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
    Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

    Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.



    Öte yandan görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.

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