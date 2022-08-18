Son dakika: Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü





BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.



Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.