e-Devlet’te yeni dönem! Artık tamamen ücretsiz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kotasız e-Devlet" Dönemi Başlıyor! Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet Kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak."