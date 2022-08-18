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    • Güncel
    • 18.08.2022 16:08
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    • 18.08.2022 16:18
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    e-Devlet'te yeni dönem! Artık tamamen ücretsiz

    Son dakika haberi | Vatandaşın günlük hayatında büyük kolaylık sağlayan ve birçok hizmete tek tıkla ulaşılmasını sağlayan e-Devlet'in artık internet kotasından yemeyeceği açıklandı.

    e-Devlet’te yeni dönem! Artık tamamen ücretsiz

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale geldi.

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
    "Kotasız e-Devlet" Dönemi Başlıyor! Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet Kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak."

    Türkiye'de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.

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    e-Devlet’te yeni dönem! Artık tamamen ücretsiz
    Haberler Güncel e-Devlet'te yeni dönem! Artık tamamen ücretsiz
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